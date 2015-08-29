أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة الليبية تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الدول للتصدى للهجرة غير الشرعية

Google+ Print
الحكومة الليبية تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الدول للتصدى للهجرة غير الشرعية الحكومة الليبية تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الدول للتصدى للهجرة غير الشرعية
طالبت الليبية الموقتة، مجددا، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة فى تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة، فى بيان لها مساء اليوم، إنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقا فى رحلتهم للبحث عن لقمة عيش، رغم أنها نبهت إلى ذلك كثيرا من قبل.

وأضافت أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية، وأعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمعالجة هذه الظاهرة، وأشارت إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولى وخاصة الدول المطلة على الصفة الشمالية للبحر المتوسط، والتى تشكل مقصدا للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية.

ونوهت الحكومة بأن هذه المبادرة، تتمثل فى مساهمة كافة الدول فى إقامة تنمية مستدامة فى الدول التى تشكل مصدرا للهجرة، عن طريق مشاريع إنتاجية وتوطينها فى هذه المناطق، مما قد يغنى الكثير من مواطنيها عن رحلة الموت.

ولفت البيان إلى أن الحكومة الموقتة تبذل جهودها فى هذا الإطار، منها تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتى باشرت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبى، ودول المنبع لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل فى حل هذه القضية، يذكر أن 105 مهاجرين غير شرعيين قد لقوا مصرعهم فى وقت سابق من اليوم،جراء غرق مركبين قرب السواحل الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل