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مش عيب..أخصائى نفسية يؤكد ضرورة نقاش الزوجين حول علاقتهما الحميمة

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مش عيب..أخصائى نفسية يؤكد ضرورة نقاش الزوجين حول علاقتهما الحميمة مش عيب..أخصائى نفسية يؤكد ضرورة نقاش الزوجين حول علاقتهما الحميمة
الحديث عن العلاقة الزوجية الحميمة بين الزوجين لابد منه، وينصح به كل استشارى علاقات زوجية دون استثناء، ولطالما تكررت النصائح بضرورة نقاش الحياة الجنسية والعلاقة الزوجية بين الزوجين بانفتاح وحب.

أكد الدكتور محمد شعبان، أخصائى النفسية، فى حديثه عن النقاش بين الزوجين عن العلاقة الزوجية الحميمة، على أنها أحد أهم الخطوات الجيدة فى ظل التقارب والاندماج وإذابة الفوارق بين الزوج وزوجته، كما يساعد على التخلص من التراكمات الجنسية الخاطئة والثقافات المغلوطة.

وهناك شروط يحددها الدكتور شعبان للحديث بين الأزواج عن طبيعة العلاقة الزوجية بينهما، ومدى رضاء كل منهما عن العلاقة، كذا عرض المتطلبات وابتكار الطرق التى تقارب بينهما وترضيهما، ومن أهم هذه الشروط:
>- اختيار الأوقات المناسبة للحديث عن العلاقة، بالتحدث خلال الأوقات الرومانسية والتى يشعران فيها بصفاء الذهن والهدوء.
>- ابتعدا عن إجراء هذا الحديث أثناء العلاقة ذاتها، إما بعدها أو قبلها بفترة جيدة.
>- على الطرف المبادر أن يتحدث بشكل لطيف دون تجريح أو غلظة، فالحديث الهادئ يتفهمه الطرفان.
>- على كل طرف أن يبادر بمتطلباته وتعليقاته، دون انتظار المبادرة من الطرف الآخر.
>- على كل طرف الاهتمام بسرد الميزات والمحاسن والمشاعر الجيدة، وسرد العيوب أو الملاحظات بشكل طبيعى.
>- على الطرفين الاتفاق الدائم والوصول لحديث شيق لا مزعج.

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مصر 365