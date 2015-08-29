أهالى قرية أم سعدون بالشرقية يطالبون برصف مدخل القرية الترابى

يعانى أهالى قرية سعدون التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، معاناة حقيقة فى البحث عن مواصلات تنقلهم من القرية إلى مدينة أولاد صقر أو القرى المجاورة، وذلك بسبب سوء حالة طريق مدخل القرية، الذى تمتنع السيارات عن المرور به.

ويقول "صلاح شعبان النجار" محام من أبناء قرية سعدون، إن قريته تابعة للوحدة المحلية بالصوفية، وتعد من القرى الأكثر فقرا بالمحافظة، ولم يطرقها أى مسئول على الإطلاق، كما أنها منعدمة الخدمات تماما وذلك بسبب انشغال المسئولين بالقرى الكبرى.

ويضيف "صلاح " أن أغلب الخدمات بالقرية بالجهود الذاتية، حيث قام أبناؤها بشراء 18 قيراطا لبناء مدرسة العايدى الابتدائية، وقاموا أيضا بالتبرع بمساحة 20 قيراطا لبناء مجمع معاهد أم سعدون وبناء وحدة صحية، لكن مازال طريق القرية ترابيا.

ويقول "فريد رياض عبد العزيز" إن الأهالى يعانون معاناة شديدة خاصة فى فصل الشتاء تنقطع القرية عن الدنيا خاصة الطلاب الذين يذهبون إلى مدارس البلاد المجاورة، مثل الصوفية والخواطرة، بسبب عدم تمكن الموصلات للبلاد المجاورة، وذلك بسبب قطع الطريق كليا بسبب أن الطريق الرئيسى بالقرية ترابى، ولا يمكن السير عليه.

وناشد "على عبد العظيم محمد" أحد الأهالى بالقرية، المسئولين بالنظر إلى قريتهم، خاصة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والفاكسات والتلغرافات، للجهات المختصة لرصف الطريق الترابى السيئ.



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