أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى قرية أم سعدون بالشرقية يطالبون برصف مدخل القرية الترابى

Google+ Print
يعانى أهالى قرية سعدون التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، معاناة حقيقة فى البحث عن مواصلات تنقلهم من القرية إلى مدينة أولاد صقر أو القرى المجاورة، وذلك بسبب سوء حالة طريق مدخل القرية، الذى تمتنع السيارات عن المرور به.

ويقول "صلاح شعبان النجار" محام من أبناء قرية سعدون، إن قريته تابعة للوحدة المحلية بالصوفية، وتعد من القرى الأكثر فقرا بالمحافظة، ولم يطرقها أى مسئول على الإطلاق، كما أنها منعدمة الخدمات تماما وذلك بسبب انشغال المسئولين بالقرى الكبرى.

ويضيف "صلاح " أن أغلب الخدمات بالقرية بالجهود الذاتية، حيث قام أبناؤها بشراء 18 قيراطا لبناء مدرسة العايدى الابتدائية، وقاموا أيضا بالتبرع بمساحة 20 قيراطا لبناء مجمع معاهد أم سعدون وبناء وحدة صحية، لكن مازال طريق القرية ترابيا.

ويقول "فريد رياض عبد العزيز" إن الأهالى يعانون معاناة شديدة خاصة فى فصل الشتاء تنقطع القرية عن الدنيا خاصة الطلاب الذين يذهبون إلى مدارس البلاد المجاورة، مثل الصوفية والخواطرة، بسبب عدم تمكن الموصلات للبلاد المجاورة، وذلك بسبب قطع الطريق كليا بسبب أن الطريق الرئيسى بالقرية ترابى، ولا يمكن السير عليه.

وناشد "على عبد العظيم محمد" أحد الأهالى بالقرية، المسئولين بالنظر إلى قريتهم، خاصة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والفاكسات والتلغرافات، للجهات المختصة لرصف الطريق الترابى السيئ.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365