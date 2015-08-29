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طلاب "حقوق الإسكندرية" يواصلون جمع التوكيلات لمقاضاة الكلية بسبب رسوبهم

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طلاب "حقوق الإسكندرية" يواصلون جمع التوكيلات لمقاضاة الكلية بسبب رسوبهم طلاب "حقوق الإسكندرية" يواصلون جمع التوكيلات لمقاضاة الكلية بسبب رسوبهم
يواصل طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، جمع التوكيلات لمقاضاة إدارة الكلية والأساتذة بسبب رسوب عدد كبير منهم فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى جميع الفرق الدراسية.

وقال الطالب خالد مجدى بالفرقة الثانية، إنه تم تجميع 40 توكيلا حتى الآن من الطلاب باسم المحامى الذى سيتقدم برفع القضية ضد إدارة كلية الحقوق والجامعة لتعمد رسوب الطلاب وسوء النتيجة النهائية للطلاب والتى وانخفضت عن 50% عن العام الماضى.

وأضاف أن إجراءات التقاضى ستبدأ بعد إعلان نتيجة التظلمات بعد أسبوع والتى من المتوقع أن تأتى بنفس النتيجة ولا تغيير فى الأرقام أو تصحيح أوراق الامتحانات من جديد كما طالب جميع الطلاب.

يذكر أنه بعد ظهور نتيجة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية أثارت استياء جميع الطلاب بسبب رسوب أعداد كبيرة فى العام الدراسى الحالى، ونظم الطلاب وقفات احتجاجية لإعادة تصحيح أوراق الإجابة من جديد وقبول التظلمات المقدمة من الطلاب.

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