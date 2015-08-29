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وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الثاني لبرنامج التواصل مع علماء اليمن

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وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الثاني لبرنامج التواصل مع علماء اليمن وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الثاني لبرنامج التواصل مع علماء اليمن

    يرعى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ اليوم السبت الاجتماع الثاني ل"برنامج التواصل مع علماء اليمن"، الذي سيعقد بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر الوزارة بالرياض.

وبين وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح آل الشيخ، أن هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات المماثلة، يأتي في إطار برنامج كبير لدى الوزارة للتواصل مع العالم الإسلامي، والتواصل مع علمائه ومؤسساته، ومع دور الفتوى فيه، ومع مراكزه وجمعياته والعاملين فيها، فضلاً عن التواصل مع العلماء والدعاة، ومع المؤثرين في العالم الإسلامي، مؤكداً أن التواصل ومد الجسور والتعاون على البر والتقوى أصل شرعي عظيم يجب علينا أن نقتفيه نحرص عليه.

وكان الاجتماع الأول لبرنامج التواصل مع علماء اليمن قد عقد يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان الماضي 1436ه في مقر الوزارة بالرياض، وحضره عدد كبير من علماء اليمن.

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