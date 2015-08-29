أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إقبال ضعيف في مراكز سدير

Google+ Print
إقبال ضعيف في مراكز سدير إقبال ضعيف في مراكز سدير

    سجلت المراكز الانتخابية في بلديات سدير في كل من جلاجل وروضة سدير وحوطة سدير ضعفا في اقبال أعداد الناخبين الجدد أو المنتقلين.

فقد سجلت المراكز الثلاثة قرابة 100 ناخب مابين ناخب جديد او منتقل تصدرها مركز انتخابي حوطة سدير ب٧٠ ناخبا، فيما شهدت مراكز الناخبات في المراكز الثلاثة ضعفا في الإقبال لوجود شرط احضار بطاقة الهوية الوطنية التي اعتبرها البعض عائقا عن الإقبال قبل أن تقر اللجنة العليا استبدالها بدفتر العائلة وصورة لجواز السفر أو بطاقة العمل.

في الوقت الذي قيد المركز النسائي في جلاجل أربع ناخبات مع نهاية دوام يوم الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية