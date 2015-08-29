إقبال ضعيف في مراكز سدير

سجلت المراكز الانتخابية في بلديات سدير في كل من جلاجل وروضة سدير وحوطة سدير ضعفا في اقبال أعداد الناخبين الجدد أو المنتقلين.

فقد سجلت المراكز الثلاثة قرابة 100 ناخب مابين ناخب جديد او منتقل تصدرها مركز انتخابي حوطة سدير ب٧٠ ناخبا، فيما شهدت مراكز الناخبات في المراكز الثلاثة ضعفا في الإقبال لوجود شرط احضار بطاقة الهوية الوطنية التي اعتبرها البعض عائقا عن الإقبال قبل أن تقر اللجنة العليا استبدالها بدفتر العائلة وصورة لجواز السفر أو بطاقة العمل.

في الوقت الذي قيد المركز النسائي في جلاجل أربع ناخبات مع نهاية دوام يوم الخميس.