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التحالف الدولى: المليشيات الكردية تستعيد 7 قرى من أيدى داعش شمال العراق

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التحالف الدولى: المليشيات الكردية تستعيد 7 قرى من أيدى داعش شمال العراق التحالف الدولى: المليشيات الكردية تستعيد 7 قرى من أيدى داعش شمال العراق
استعادت المليشيات الكردية العراقية سبع قرى فى شمال البلاد وفق ما اعلنت الجمعة قيادة التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش المتطرف.

وقال التحالف فى بيان انه منذ 28 اغسطس تمكنت مليشيات البشمركة بدعم جوى من التحالف من "استعادة السيطرة على اكثر من 200 كلم مربعا" من الاراضى قرب مدينة طوز جنوبى كركوك.

ونفذت طائرات التحالف وطائراته بدون طيار ما مجموعه 25 غارة دعما للهجوم الكردى ما اتاح "تحرير سبع قرى" و"تعزيز الخطوط المتقدمة للقوات الكردية"، بحسب البيان.

اما على باقى نقاط المواجهة الرئيسية مع تنظيم الدولة، فان الوضع بقى بدون تغيير، وفق معلومات قدمها الجمعة متحدث باسم القيادة الاميركية فى الشرق الاوسط (سنتكوم).

ففى الرمادى كبرى مدن محافظة الانبار (غرب) التى احتلها تنظيم داعش فى مايو، تواصل القوات العراقية عملية عزل المدينة محاولة تطويق مداخلها.

وقال العقيد باتريك ريدر المتحدث باسم سنتكوم "المعركة لا تزال صعبة، واضاف انه فى بيجى على المحور الاستراتيجى بين بغداد والموصل حيث تدور معارك طاحنة منذ اشهر، "تواصل (القوات العراقية) الحفاظ على مواقعها" فى المصفاة الضخمة بالمدينة، بحسب المصدر ذاته.

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