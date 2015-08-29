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4 فوائد للمانجة.. أهمها إنقاص الوزن والوقاية من السرطان

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4 فوائد للمانجة.. أهمها إنقاص الوزن والوقاية من السرطان 4 فوائد للمانجة.. أهمها إنقاص الوزن والوقاية من السرطان
المانجو من أهم أصناف الفواكه الصيفية، وتتميز بتعدد أنواعها وبطعمها الرائع، كما تحتوى على فوائد كثيرة تفيد صحة الإنسان، لأنها تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة.

مرضى الأملاح والكلى تجنبوا تناول المانجو


>وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن المانجو لها العديد من الفوائد التى يحظى بها الإنسان فور تناولها، ولكن ينصح بعدم تناولها لمن يعانى من زيادة نسبة الأملاح فى الجسم، أو من يعانى من حصوات أو رمال على الكلى حتى لا يصاب بمضاعفات ككريزة الكلى.

تعرف على فوائد المانجو وأهمها أنها تخلصك من الوزن الزائد


>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الصحية الهامة لتناول المانجو، ومنها:
>1 - المانجو تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة التى يحتاجها الجسم، ولذلك فتناولها يحد من الإصابة بمرض السرطان.
>2 - تحتوى على نسبة عالية من الألياف، فلذلك تناولها يسهل عملية الهضم، وتخلص الجسم من السموم المتراكمة داخلة.
>3 - نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات الهامة للجسم، فإنها تساعد على شعور الشخص بالشبع، ولذلك فهى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.
>4 - تقوى الجهاز المناعى للجسم، لأنها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى.

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