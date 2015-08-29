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300 من حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ يؤدون فريضة الحج

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300 من حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ يؤدون فريضة الحج 300 من حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ يؤدون فريضة الحج
أكد المهندس مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى كفر الشيخ خلال تصريحات له، أن 300 من أهالى كفر الشيخ سيؤدون فريضة الحج لهذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن الـ300 سيسافرون على فوجين، الفوج الأول سيُغادر إلى المملكة العربية يوم السبت بعد القادم والفوج الثانى سيسافر فى 14 من سبتمبر القادم.

وقال جاد الله، إنه تم وضع الترتيبات الأخيرة للاستعداد لسفر الحجاج، وسيعقد آخر لقاء لحجاج الفوج الأول يوم الإثنين المقبل بقاعة مؤسسة التكافل الاجتماعى، توزيع جوازات السفر وتذاكر الطيران والهدايا على الحجاج.

يذكر أن بعثة الحج هذا العام بمحافظة كفر الشيخ ستضم كلا من اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام للمحافظة، ومصطفى جاد وكيل وزارة التضامن، وأيمن مرسى شريف، حسين محمود بريش، أيمن نور الدين، أحمد عبده نصار .

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مصر 365

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