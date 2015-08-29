أهالى طبل بدمياط يهددون بالتظاهر لتأخر توصيل الغاز الطبيعى

هدد أهالى قرية طبل التابعة لمركز دمياط بتنظيم وقفة احتجاجا اعترضا على تجاوز القرية فى تركيب وصلات الغاز الطبيعى.

وكان الأهالى قد تقدموا بشكوى إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط يطالبون بدخول الغاز الطبيعى بالقرية حيث يجرى حاليا عمل الخط الرئيسى لدخول الغاز لقرية الشيخ ضرغام ومدينة عزبة البرج.

ومن جانبه تفهم محافظ دمياط أحقية الأهالى فى هذا المطلب وأجرى اتصالا بالمهندس ناصر الغاوى مدير عام شركة ريبكوجاس لإمكانية وضع قرية طبل فى خطة التوصيل.

وأوضح الغاوى أن هذه خطة مسبقة لتوصيل الغاز كمرحلة أولى لعدد 12500 وحدة سكنية لمدينة عزبة البرج وقرية الشيخ ضرغام وأنه سيتم عمل رفع مساحى لمنطقة طبل وتحديد الوحدات السكنية بها ومدى إمكانية التوصيل لعرض الموضوع على الشركة الأم لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.