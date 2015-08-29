بالصور.. طلاب الثانوية ببورسعيد يواصلون احتجاجهم ضد درجات الوزير

نظم طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، وقفة احتجاجية بشارعى محمد على والثلاثينى ضد تصريحات الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، والتى تمنح الطلاب والطالبات 10 درجات تضاف على المجموع فى حالة المواظبة على الحضور والسلوك داخل المدرسة.

وقال الطلاب والطالبات لليوم السابع، إن تصريحات الوزير تطيح بأحلامهم ومستقبلهم مطالبين بإلغاء إعادة القيد برسومه الجائرة على حد قولهم والتى تصل لـ1000 جنيه بدلاً من 10 جنيهات ما يمثل عبئًا على أولياء الأمور أصحاب المرتبات الزهيدة.

ومن جانبهم أكد الطلاب على رفضهم التام للائحة الإنضباط التى تقضى بمنح الطالب 10 درجات للحضور والسلوك وعدم إلغاء مراكز الدروس الخصوصية التى تحدد مصيرهم، مؤكدين رفضهم لتصريحات الدكتور محب الرافعى وزير التعليم التى تهدف لعودة الفساد الإدارى داخل المدارس من خلال منظومة التعليم الخاطئة التى يريد الرافعى تطبيقها على طلاب الثانوية العامة الذين أصبحوا فئران تجارب لمنظومة فاشلة على حد وصفهم.



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