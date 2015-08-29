الحكم فى دعوى إيمان البحر درويش ببطلان انتخابات النقابات الفنية.. اليوم

تصدر، اليوم السبت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم السيد، حكمها فى الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات رئيس اتحاد النقابات الفنية، وإلغاء قرار الدعوى للانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد.

واختصمت الدعوى رقم 49977 لسنة 67 ق، كلا من وزير الثقافة وهانى مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية بصفتهما، وذكرت عريضتها أن المدعى إيمان البحر درويش هو نقيب المهن الموسيقية الشرعى، وتم انتخابه فى 2011 طبقا لانتخابات صحيحة، وبإشراف قضائى كامل، ونظرا لوجود خطاب صادر عن مجلس الدولة فى مايو 2013 الذى اعتذر فيه عن الإشراف على انتخابات رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، وكذلك قرار وزير الثقافة بالموافقة على تأجيل هذه الانتخابات لكون الموضوع لا يزال معروضا على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وقالت الدعوى إن ما قام به نقيب المهن التمثيلية والسينمائية بتشكيل هيئة مكتب لاتحاد النقابات الفنية والدعوى للانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد دون علم رئيس الاتحاد الفعلى، وقبل انتهاء مدته القانونية يشكل مخالفة جسيمة للقانون.

وأضافت الدعوى أن هذه الانتخابات تمت تحت رقابة وإشراف لجنة مشكلة من المحامين، تفتقد الشروط الموضوعية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن شأنه أن يجعل كل إجراءاتها مشوبة بالبطلان.