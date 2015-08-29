مؤتمر أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ يوصى بالقضاء على فيروس سى عام 2020

أوصى المؤتمر العلمى السنوى الحادى عشر لمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ، بضرورة القضاء على فيروس سى فى غضون 2020م، بتعميم تجربة أدوية الجيل الثانى والثالث من أدوية الفيروس، والتى توفر وقتًا فى العلاج وتتميز فى قلة مضاعفاتها.

كما أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للوقاية من المرض، وتطبيقها بالأسلوب العلمى فى عيادات أطباء الأسنان والمناظير وغرف العلميات والجراحة ومحال الحلاقة.

كما أوصى بضرورة وضع وملاحظة مرضى فيروس سى الذين تلقوا العلاج الجديد تحت المجهر على مدى الـ3 سنوات القادمة للتأكد من مدى فعالية العلاج.

وأكد المؤتمر على ضرورة الفحص الدورى للمواطنين، وإجراء التحاليل اللازمة للكشف على الفيروسات؛ لأنه كلما كان الكشف مبكرًا كان العلاج أسهل، وضرورة تدريب الأطباء الشباب فى مراكز الكبد والمستشفيات العامة على أحدث طرق علاج الفيروس، وأمراض الكبد وضرورة تصنيع أدوية الفيروس فى مصر لخفض ثمنها.

جاء ذلك ختام المؤتمر العلمى السنوى الحادى عشر لمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ بحضور نخبة من كبار علماء وأساتذة أمراض الكبد والأطباء.