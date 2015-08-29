بالصور.. محافظ البحيرة يحيل مدير وأطباء مستشفى المحمودية للتحقيق

أحال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان مدير مستشفى المحمودية العام وأطباء الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، وكذا المدير الإدارى للمستشفى للتحقيق نظرا لتقصيرهم فى العمل، وعدم تواجدهم فى أماكن عملهم، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى وشكاوى أهالى المرضى منهم.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة لمستشفى المحمودية العام لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث رافقه خلال جولته المفاجئة الدكتور حمدى الطباخ وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحيرة وأحمد مشهور رئيس مدينة المحمودية.



>