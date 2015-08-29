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قافلة طبية بالقرى ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى المنيا

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قافلة طبية بالقرى ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى المنيا قافلة طبية بالقرى ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى المنيا
نظمت جمعية "أيادينا" للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة قافلة طبية أمس الجمعة ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرية نزلة حسين وشهدت إقبالا كبيرا من السيدات والفتيات.

وقال الدكتور عاطف عزت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا إن الحملة التى نظمت بقرية نزلة حسين شهدت إقبالا كبيرا من السيدات والفتيات للتعرف على وسائل تنظيم الأسرة المختلفة إضافة إلى الاستماع إلى النصائح والتعليمات الطبية الخاصة بصحة المرأة.

وقالت مارية نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بالمنيا إن الجمعية حرصت على المشاركة من أجل مصلحة أهالى القرى، وأنه تم تقديم خدمات طبية مجانية بالقرى والنجوع وتتعاون مع الجهات المختلفة الحكومية والأهلية من أجل مصلحة أهالى محافظة المنيا.

حضر فعاليات الحملة الدكتور عاطف الشيتانى رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة والدكتور حسن عطية نائب رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة ورئيس المجلس القروى لنزلة حسين بمركز المنيا.

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