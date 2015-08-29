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إعلان نتائج مسابقة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالوادى الجديد

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إعلان نتائج مسابقة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالوادى الجديد إعلان نتائج مسابقة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالوادى الجديد
قال صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، قد اعتمد مساء أمس الجمعة نتيجة مسابقة تعيين مديرى الإدارات التعليمية ووكلائها بمراكز المحافظة الخمسة، والتى تم الإعلان عنها بالقرار رقم 1 لسنة 2013م.

وتضمنت تعيين كل من مجدى منصور، مديرا لإدارة الخارجة التعليمية، وأنور فرجة وكيلا للإدارة، وسعد مهدى مديرا لإدارة الداخلة التعليمية، ومحمد محمود وكيل الإدارة، وممدوح ربوح مديرا لإدارة الفرافرة التعليمية، وزكريا سيد مهدى وكيلا للإدارة، ووصفى حسن عبد الموجود مديرا لإدارة باريس التعليمية، وعبد الكريم شتيوى وكيل الإدارة، ومحمد سليمان مديرا لإدارة بلاط التعليمية، وطه سيد صقر وكيلا للإدارة.

وأضاف صلاح أن اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم قد وافق أيضا على اعتماد القرار رقم 139 لسنة 2015 بشأن حركة تعيينات الموجهين ومديرى ووكلاء المدارس على مستوى المحافظة، حيث تم إرسال الكشوف لجميع الإدارات المدرسية على مستوى المحافظة، مؤكدا على أنه قد تم فتح باب التظلمات أمام المتقدمين لوظائف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على الترتيب العام للمتقدمين.

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مصر 365