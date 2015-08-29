مرشحو الغربية يبدأون الصراع على مقاعد الأحزاب السياسية

انشقاقات الوفد تهدد مستقبل مرشحيه بالغربية

تشهد محافظة الغربية حالة من الصراع بين جميع المرشحين لنيل ثقة الأحزاب السياسية العاملة على الساحة الحالية، كما تتصارع الأحزاب نفسها على نيل ثقة قائمة فى حب مصر ، فى الوقت الذى يشهد فيه حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية، انشقاقات وتدشين تيار الإصلاح وإعلانه عن خوض الانتخابات برؤية مستقلة.

ويشهد حزب الوفد بالغربية انشقاقات بالجملة، ومن أبرزها النائبان السابقان مصطفى النويهى "مركز طنطا" ونبيل مطاوع "مركز المحلة" اللذان انضما لحملة تيار إصلاح الوفد.

وكانت لجنة الوفد بالغربية أعلنت سابقا قبيل الانشقاقات الحالية أن مرشحى الغربية، فى برلمان 2015 أبرزهم الدكتور أحمد عطا الله عن دائرة السنطة، ومحمد عبد الجواد فايد عضو الحزب عن دائرة بسيون والمستشار حسين خليل فى كفر الزيات ومصطفى النويهى فى مركز طنطا ونبيل مطاوع فى مركز المحلة.

وفى تصريحات خاصة أكد محمد المسيرى القيادي بتيار الإصلاح وعضو الهيئة العليا السابق، أن النائب السابق نبيل مطاوع سيخوض الانتخابات البرلمانية فى دائرة مركز المحلة وفقا لرؤية تيار الإصلاح بالوفد، وهو ما يؤكد وجود تعارض وتضارب بين مرشحى الوفد.

أشهر المرشحين أعلنوا عن هويتهم الحزبية

وأعلن عدد من الأسماء الشهيرة، عن خوض الانتخابات بهوية حزبية، وكان حزب حماة الوطن فى مقدمة من أعلن عن مرشحيه مثل أحمد القدح نائب الشورى السابق عن مركز طنطا، وأحمد الشناوى سكرتير مساعد محافظ دمياط عن دائرة كفر الزيات، ورفعت داغر عن دائرة زفتى، وترددت أنباء قوية عن ترشح الدكتورة هالة توفيق عن دائرة بندر طنطا.

كما أعلن حزب مستقبل وطن رسميا قائمة مرشحيه الممثلة فى المهندس على محمد عز نجل البرلمانى الراحل محمد على عز عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة مركز طنطا، ومحمد عريبى نائب طنطا السابق عن دائرة بندر طنطا، والدكتور محمود شحاتة رئيس نادى الصيد بالمحلة مرشحا عن الحزب ببندر المحلة، وعامر الشوربجى عضو مجلس محلى محافظة الغربية السابق مرشحا للحزب عن دائرة السنطة، وخالد مصباح مرشحا للحزب عن دائرة قطور، ومحمد أحمد زايد مرشحا للحزب عن دائرة مركز سمنود.

واجتمعت أمانة حزب الحركة الوطنية بالغربية برئاسة جمال الفقى بأمناء الدوائر والأمانات النوعية بالحزب خلال الأيام الماضية، لمناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة من حيث اختيار النواب والكوادر وتنظيم المؤتمرات والجولات الدعائية، وتأكد ترشح محمد بدراوى عوض عن دائرة مركز السنطة.