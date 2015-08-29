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بالصور.. محافظ البحيرة يأمر باستكمال علاج مريضة على نفقته الخاصة

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قام قبل قليل محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان بجولة مفاجئة بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ البحيرة بدور العاملين والأطباء والتمريض بقسم العناية المركزة برئاسة الدكتور شحاته عيسى خاصة بعد نجاح الأطباء فى فصل المريضة ياسمين عاطف موسى 17 سنة من على الجهاز التنفسى والذى إستمر لمدة شهرين وبعد توقف قلبها أثناء الولادة بمستشفى شبراخيت العام وهى الآن على هواء الغرفة بدون جهاز تنفس وبدون قرح فراش بعد 70 يوما بقسم العناية وهذه تعد حالة نادرة.

يذكر أن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان تكلف بعلاج هذه المريضة من صندوق دعم الأدوية بالمحافظة ووجه المحافظ بإستكمال علاجه على نفقته الخاصة وكان هذا القرار له الأثر الطيب فى نفوس أهالى المريضة الذين تقدموا بالشكر له.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير العناية المركزة الجديدة بقوة 20 سريرا وستصبح أكبر عناية على مستوى المحافظة لتخدم أهالى دمنهور والمراكز المجاورة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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