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تعرف على المرضى الممنوعين من اللحوم .. أيدوا حملة "بلاها لحمة" عشان صحتكوا

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تعرف على المرضى الممنوعين من اللحوم .. أيدوا حملة "بلاها لحمة" عشان صحتكوا تعرف على المرضى الممنوعين من اللحوم .. أيدوا حملة "بلاها لحمة" عشان صحتكوا
حملة "بلاها لحمة" التى ظهرت فى الآفاق مؤخرًا وأصبحت حديث الكثيرين، هى فى مجملها مفيدة لبعض الفئات التى فى العموم يحذر عليهم تناول اللحوم الحمراء، مما قد يحمل لهم أضرار صحية لا حصر لها.

ويوضح الدكتور محمد عيسى، استشارى الأمراض الباطنية والسكر، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، عن أضرار تناول اللحوم الحمراء، أن رب ضارة نافعة، فبعض المرضى يفيدهم تأييد هذه الحملة، ومقاطعة تناول اللحوم الحمراء للوقاية من أضرارها المتوقعة على حالتهم الصحية.

بعض المرضى الممنوعين من تناول اللحوم.. وتأييد حملة "بلاها لحمة" يفيدهم
>- مرضى النقرس: وتناول هؤلاء المرضى للحوم الحمراء يهدد حالتهم الصحية ويزيد من مضاعفات المرض لذا عليهم تجنبها تمامًا.
>- مرضى السمنة: عليهم بالابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء، بسبب والدسم الذى يغذيها، ما يزيد من الوزن، وعلى الأخص اللحم الضانى.
>- مرضى الكوليسترول: فاللحوم الحمراء خطر عليهم لأنها تسبب ترسبًا تدريجيًا للكوليسترول السىء
>- مرضى الكليتين: يرهق تناول اللحم الكليتين خاصة لمن لديهم تاريخ مرضى دائم.
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مصر 365

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