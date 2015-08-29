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ضبط طالب بكفر الشيخ عمره 16عاما ويستخدم القرصنة فى سرقة أموال البنوك

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ضبط طالب بكفر الشيخ عمره 16عاما ويستخدم القرصنة فى سرقة أموال البنوك ضبط طالب بكفر الشيخ عمره 16عاما ويستخدم القرصنة فى سرقة أموال البنوك
تمكنت مباحث فوه ببالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط طالب مقيم بمدينة فوة بكفرالشيخ, والمعروف بأخطر هاكرز مصرى، لاستيلائه على أموال حسابات عدد من العملاء فى عدد من البنوك مصرية، نظراُ لخبرته الفائقة للدخول على شبكات الإنترنت وقرصنته مواقع التسوق الإلكترونى.

كان مسئولى أحد البنوك المصرية قد أبلغ الأجهزة الأمنية، عن رصده لمجهول، يتم العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من البنوك المصرية وغيرها لدى العديد من شركات التسوق الإلكترونى، وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا على تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، الأمر الذى أدى إلى إصابة البنك بأضرار مادية.

وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، والتى توصلت إلى أن وراء ارتكاب الوقائع "محمد.س.ح"، 16سنة، طالب تبين خلالها قيام المتهم باستغلال خبرته الفائقة فى الدخول على الإنترنت وقام بالقرصنة على مواقع التسوق الإكترونى والبنوك الأجنبية بالخارج وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك، وقام باستخدامها فى إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ وإحدى شركات نقل البضائع، تم ضبط المتهم أثناء مقابلته مع مندوب الشركة بمسقط رأسه فى مدينة فوه بكفرالشيخ للاتفاق معه على تسليمه عدد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والتى قام المتهم بشرائها بنفس الطرق السابقة.

تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ وأرشد عن الأجهزة التى سبق وأن استولى عليها والتى قام بشرائها مستخدما نشاطه الإجرامى، وهى عبارة عن “جهاز لاب توب ، جهاز تابلت ، هاتف محمول ، 3 عصا سيلفى, 3 نظارة 3D ، 2 كشاف للهواتف المحمولة، جهاز شاحن منفصل.

كما تم فحص جهاز الكمبيوتر والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم وتبين أنهما يحتويان على العديد من الملفات منها "فيديوهات توضح كيفية اختراق المواقع، وفك الشفرات العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء بنوك أجنبية، رسائل تحوى بيانات عمليات الشراء التى قام بها المتهم على مواقع التسوق الإلكترونى المصرية وبرامج كمبيوتر للاختراق والتخفى"، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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