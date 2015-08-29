مقتل 3 إرهابيين فى عملية خاصة للجيش الجزائرى على الحدود مع مالى

أفاد تقرير إخبارى اليوم الجمعة أن ثلاثة إرهابيين قتلوا ، فى عملية خاصة لقوات الجيش الجزائرية المرابطة على الحدود مع مالى.

وذكرت صحيفة " الخبر" الجزائرية فى موقعها الالكترونى الجمعة نقلا عن مصادر أمنية قولها، أن العملية التى وقعت مساء امس الخميس دامت ثلاث ساعات كاملة وسمحت بالتحفظ على ست قطع أسلحة من نوع كلاشنيكوف وذخائر حية كانت بحوزة المسلحين الذين ينتمون لجماعة إرهابية تتبع حركة " التوحيد والجهاد" وتنشط غربى مدينة تيمياوين التى تبعد بنحو 250 كيلومترا عن الحدود المالية الجزائرية.

وأوضحت الصحيفة أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى بلدة تيمياوين للتزود بالمواد الغذائية انطلاقا من التراب المالي، حيث كانوا على متن شاحنة من نوع "مان" ألمانية الصنع كانت تسير بسرعة جنونية فى الساعة الرابعة صباحا، تم رصدها من طرف الجيش الجزائرى الذى اشتبه فى أنهم من جماعة من المهربين.