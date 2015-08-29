خط ساخن وبرنامج حاسوبي لمتابعة صيانة «142» مشروعاً تعليمياً بالشرقية

استحدثت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خطاً ساخناً لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة وفق برنامج حاسوبي مصمم لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشروعات التعليمية التي تجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها والبالغة "142" مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في كافة محافظات المنطقة، حيث يتم استقبال كافة الملاحظات عبر نظام دقيق يتم تعبئته بياناته من المدارس، وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات العلاجية لتلك المشروعات وضمان سيرها وفق المدة الزمنية المحددة.

أكد ذلك المتحدث الإعلامي مدير العلاقات العامة والإعلام سعيد بن محمد الباحص، مبيناً بأن البرنامج يشرف عليه لجنة متخصصة تقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية والصيانة الفورية لبلاغات الصيانة العاجلة في المدارس على وجه السرعة حال تلقيها أي بلاغ، بحيث يقضي هذا الإجراء على كافة الملاحظات في عملية تأخير إنجاز المشروعات التعليمية بالمنطقة .

وقال الباحص إنه خلال هذا العام تم التوسع في منظومة النقل المدرسي بإضافة " 7000" مقعد للبنين للمتوفر سابقا والبالغ " 21,702" مقعد، وفي نقل الطالبات تمت إضافة " 4500" مقعد للمتوفر سابقاً والبالغ " 71,527" مقعداً ، كما ستقدم الخدمة لهذا العام لطلاب وطالبات محافظة العديد بمخصص محول (784 مقعدا للبنين ، و925 مقعدا للبنات)، مشيراً إلى أن العدد الاجمالي للطلاب المستفيدين من النقل في مدارس الشرقية يبلغ "106,437" طالباً وطالبة بينهم "29486" طالبا و"76951" طالبة ، فيما أبرمت الإدارة مع متعهدي النقل المدرسي ما يقارب "4500" مقعد لطلاب وطالبات التربية الخاصة. ونوه الباحص بأن الإدارة انتهت من وضع خطة شاملة لتدريب وتطوير الهيئة التعليمية والإدارية بكافة المدارس، حيث تم اعتماد "449" برنامجا تدريبيا لهذا العام، منها "282" برنامجا لتطوير وتأهيل المعلمين، و"59" برنامجا لتدريب مديري المدارس والوكلاء، و"26" برنامج للمشرفين التربويين، و"59" برنامجا للمرشدين الطلابيين، و"11" برنامجا لرواد النشاط، و"6" برامج لأمناء مصادر التعلم ومثلها لمحضري المختبرات. وعن قبول الطلاب والطالبات المستجدين بالمرحلة الابتدائية والذين بلغوا سن التعليم النظامي، أشار الباحص إلى أنه باشرت اللجان الثمانية التي تم تشكيلها في كافة مكاتب التعليم للبنين والبنات بالمنطقة لمتابعة قبول الطلاب المتعثرين في التسجيل، حيث تم توزيعهم حسب طاقات المدارس الاستيعابية.