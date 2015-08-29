«الصحة» تستعد بسبعة مستشفيات.. و18 مركزاً للرعاية الأولية لخدمة زوار المدينة المنورة

هيأت وزارة الصحة سبع مستشفيات بسعة 999 سريراً و18 مرتكزاً صحياً متكامل التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المدينة النورة. وباشرت وزارة الصحة أعمالها بكامل طاقتها البشرية والفنية والتجهيزات الطبية، لتقديم الخدمات الصحية قبل وبعد موسم الحج هذا العام 1436ه.

وأنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج والزوار منذ دخولهم المملكة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية مروراً بالطرق الرئيسية من وإلى المدينة المنورة وفي أماكن سكنهم، والساحات حول الحرم النبوي الشريف.

وأعدت الوزارة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج علاجية ووقائية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزاً عالياً وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات.

المنظومة العلاجية

وأمنت "صحة المدينة" سبعة مستشفيات لخدمة ضيوف الرحمن بسعة 999 سريراً و135 سريراً للعناية المركزة والطوارئ، في كل من مستشفى الملك فهد 423 سريراً، مستشفى الأنصار "100"، مستشفى الميقات"65" سريرا، مستشفى أحد"261" سريرا، مستشفى الحناكية "50"سريراً مستشفى خيبر" 50" سريرا، مستشفى الحمنة"50" سريرا، وتعتبر بقية المستشفيات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة خط المواجهة الثالث في حالة الكوارث لا سمح الله فيما تعد مستشفيات القطاع الخاص هي المواجهة الرابع حيث يستعان بها في حالة الكوارث وعدم كفاية أسرة وزارة الصحة للحالات الطارئة.

وتدعم هذه المستشفيات 18 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بما فيها عيادة ضيوف خادم الحرمين الشريفين التي تجهز لخدمة الضيوف. وتغطي هذه المراكز المنطقة المركزية حول الحرم النبوي الشريف وأماكن تجمع الحجاج والزوار والطرق الرئيسية المؤدية لمناطق الحج، حيث تم تجهيز "4" مراكز صحية بالساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف هي مركز باب جبريل، الصافية، باب السلام، وباب المجيدي، و"4" مراكز صحية بمناطق سكن الحجاج وهي مركز صحي البيعة، أحد، قباء، والأنصار، أما على مداخل ومخارج منطقة المدينة المنورة فقد تم تجهيز أربع مراكز صحية هي مركز حجاج البر، ومحطة الهجرة ومركز صحي الميقات1، ومركز صحي الميقات2، فيما تم تهيئة مركزين صحيين على الطرق الرئيسية من وإلى المدينة المنورة هما مركز صحي اليتمة ومركز صحي الصلصة.

مراكز للمراقبة

وقد تم تأهيل المراكز الصحية الموسمية بالمنطقة المركزية، وتجهيزها بأفضل الامكانات العلاجية والوقائية من أجهزة وأسرّة ملاحظة وقوى عاملة مدربة ومتمرسة للتعامل مع ضيوف الرحمن والظروف المحيطة بهم.

وفي منافذ الدخول بمنطقة المدينة المنورة فقد تم تجهيز ثلاثة مراكز للمراقبة الصحية بكل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، وميناء ينبع التجاري، إضافة إلى عيادة ضيوف خادم الحرمين الشريفين والتي يتم تجهيزها في أحد الفنادق التي تخصص لاستقبال الضيوف حيث تتسع هذه المراكز الصحية إلى 55 سريراً.

25 سيارة إسعاف

وقامت وزارة الصحة بدعم منطقة المدينة المنورة ب25 سيارة اسعاف كبيرة لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات قبل وبعد موسم الحج والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها للمرافق الصحية، وتم تجهيز مراكز الخدمات الإسعافية على الطرق المحورية المؤدية إلى المدينة المنورة لمجابهة حالات الحوادث خلال موسم الحج، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ووحدة قوات أمن الطرق والدفاع المدني.

تأمين اللقاحات

وتم تأمين الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، للمراكز الموسمية و الدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة المنورة بالتنسيق مع إدارة الإمداد. إضافة إلى وسائل التوعية الصحية من شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية. حيث تم حصر المتوفر من القوى العاملة بهذه المرافق وتحديد الاحتياج وتدريبهم لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بين الله الحرام.إلى جانب توفير العدد الكافي من اللقاح ضد الحمى المخية الشوكية وتوفير العدد الكافي من اللقاحات والأمصال اللازمة للتعامل مع العاملين بموسم الحج والحالات التي قد تواجه الحجاج خلال انتقالاتهم أو إقامتهم (لقاح الأنفلونزا– لقاح ومصل التيتانوس – لقاح ومصل الكلب – مصل ضد العقرب – مصل ضد الثعبان).

وتم توفير الاحتياجات واللوازم المخبرية بكميات كافية ومتابعة طرق تخزينها مع توفير كميات من وحدات الدم ومشتقاته ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الطرفية.

إجراءات وقائية

وفي الجانب الوقائي تنفذ وزارة الصحة خطة وقائية تشمل حملة إطلاق حملة لتطعيم المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج باللقاح الرباعي ضد الحمى المخية الشوكية، وكذلك العاملون في الحج "العاملون الصحيون، قوى الأمن، العاملين بالفنادق، إضافة إلى طلاب المدارس ممن لم يتم تطعيمهم خلال السنتين الماضيتين، كما تم تشكيل فرق ميدانية من كل قطاع تقوم بتغطية التطعيم في المنطقة المركزية والوحدات المحيطة بالحرم من فنادق ومساكن الحجاج.

ويتم تطبيق اجراءات وقائية صارمة ضد بعض الأمراض المعدية والوبائية مثل الحمى الصفراء والحمى المخية الشوكية والكوليرا وانفلونزا الخنازير، حيث يطلب من القادمين من الدول الموبوءة بالحمى الصفراء تقديم شهادة تطعيم ضد هذا المرض صالحة حسب المنظمات الصحية الدولية وفي حالة عدم وجود شهادة تطعيم يتم وضع الحاج تحت المراقبة الصحية الدقيقة لمدة ستة أيام من تاريخ التطعيم لمتابعة ظهور أي أعراض عليه والتبليغ، كما يتم التأكد من أن جميع الحجاج قد تم تطعيمهم باللقاح الرباعي التكافؤ في بلادهم بمدة لا تقل عن 10 أيام.

تطوير المختبر الاقليمي

وتم هذا العام استحداث قسم تشخيص للإمراض الفيروسية وتشمل عدد من الفحوصات بالإضافة إلى أنفلونزا الخنازير وغيرها من الامراض الفيروسية والمختبر على استعداد لاستقبال التحاليل والفحوصات الاخرى. وقد تم تجهيز المختبر الاقليمي للمدينة المنورة لاستقبال حالات متلازمة الشرق الاوسط التنفسية (كورونا) وعمل الاختبار وارسال النتائج للقطاعات التابعة للمختبر من داخل المنقطة وخارجها مثل القصيم – القريات – تبوك – الوجه – سكاكا على مدار 24 ساعة طوال العام، وتم توزيع العاملين على ثلاثة فترات وعمل جداول مناوبة للاستشاريين على مدار الساعة ايضاً تم متابعة توفير المحاليل الخاصة باختبار الكورونا.