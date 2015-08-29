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محافظ المجاردة يتقدم المصلين على جثمان الشهيد الشهري

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محافظ المجاردة يتقدم المصلين على جثمان الشهيد الشهري محافظ المجاردة يتقدم المصلين على جثمان الشهيد الشهري

    أدى محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني وجموع من المصلين صلاة الميت على الوكيل رقيب أحمد عبدالله أحمد الشهري، الذي استشهد خلال مشاركته في التصدي للعدو الحوثي على الحدود الجنوبية بمنطقة جازان.

ونقل محافظ المجاردة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وسمو أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، وأكد الرعيني أن الشهيد نال شهادة العز والكرامة، باذلاً روحه فداءً للوطن والدين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب والد وأقارب الشهيد الشهري عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وأدى الصلاة مع محافظ المجاردة عدد من مديري الإدارات الحكومية، وجمع غفير من المشائخ وأعيان القبائل والمواطنين والمقيمين.

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