هيئة قناة السويس تواصل أعمال الرفع المساحى للقناة الجانبية شرق بورسعيد

أكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، أن هيئة قناة السويس تواصل مع الجهات المعنية وهيئة موانئ بورسعيد أعمال الرفع المساحى للقناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، تمهيدا لبدء أعمال التكريك التى تشارك فيها كراكات هيئة قناة السويس مع التحالف الهولندى.

وقال المصدر إن تكلفة إنشاء القناة الجانبية تقدر بحوالى 90 مليون دولار ويبلغ مساحتها 9.5 كيلو متر وبغاطس 66 قدما، وينتهى العمل من إنشائها خلال 7 أشهر من بدء عملية التكريك.

وأضاف المصدر أن القناة الجانبية المزمع إنشائها سوف تساعد على انتعاش حركة التجارة والملاحة عالميا ومرور السفن دون أدنى عائق ملاحى بجانب زيادة الحاويات من 3.4 مليون حاوية لـ4 ملايين حاوية خلال عام.

وأكد المصدر أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد وافق على إنشاء كوبرى عائم بحمولة تصل لـ70 طنا بدلا من 7 أطنان ويشمل الكوبرى على حارة للسيارات النصف نقل وحارتين للسيارات الملاكى، ويعمل بنظام مرور القوافل من بورفؤاد وبورسعيد بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه.

- كراكات قناة السويس تشارك تحالف هولندا تكريك القناة الجانبية بشرق بورسعيد