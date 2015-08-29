دعوى إسقاط حضانة ضد أم ضبطت أثناء ممارستها أعمالا منافية للآداب

أقام الزوج "ماهر.ك" دعوى أمام محكمة الأسرة بـ"زناينرى" ضد زوجته "نور.ج" بعد ضبطها فى شقة مفروشة بصحبة صديقاتها ورجال أثناء ممارستهم أعمال منافية للآداب.

وقال الزوج بعد تطليق زوجته وإقامته الدعوى التى حملت رقم 1897 لسنة 2015: "تزوجنا منذ 3 سنوات بعد تعارف من قبل أصدقائها التى تعمل معهم فى إحدى المصالح العامة، وكانت تبلغ من العمر 33 عاما، ورغم ذلك لم يكن لدى مانع رغم فارق العمر بيننا وتمت الخطبة بعد التأكد من توافقنا".

وأكمل الزوج البالغ من العمر 27 عاما: "خلال الخطوبة كنا لا نختلف كثيرا إلا على نوعية الأصدقاء التى تقضى وقتها بصحبتهم فأنا أرى أنهم غير مناسبين وهى دائما ما تخالفنى وتقوم بفعل العكس، وتزوجنا وقضينا الشهور الأولى فى تفاهم منقوص فهى لا تعاملنى كرجل ناضج ودائما تريد أن تقوم بما تريد ومع إنجاب ابنى "خالد" حاولت تحملها على قدر الإمكان إلى أن وقعت الكارثة وتلقيت اتصالا يفيد بالقبض عليها مع صديقاتها فى إحدى البيوت سيئة السمعة فوقعت فى موقف لا أحسد عليه".

وتابع: بعد سجنها سنة خرجت وطالبت بحقها فى ابنها ورغم طلاقنا واتفاقى أن ابنى سيكون معى وقبولها ذلك رجعت فى كلامها وأخذته فى غيابى بالقوة، لذا أقمت الدعوى لأسترده منها بعد خوفى عليه من أم مثلها.