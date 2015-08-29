الجهاز الفني للزمالك: الشيخ لم يكن مناسبا لخطة الزمالك

يؤمن إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك بأن أحمد الشيخ لاعب الأهلي لم يكن لينجح لو انتقل للفريق الأبيض.

الرجل الشهير بلقب "تيجانا" حل ضيفا على قناة TEN في الساعات الأولى من يوم السبت حلل فنيا لماذا لم يكن يحتاج الزمالك كهربا.

وقال يوسف: "الزمالك يلعب بطريقة 4-3-3. يعتمد على أن يتحرك صناع اللعب من الجناحين".

وتابع "أحمد الشيخ ليس مناسبا لهذا الدور أو دعونا نؤكد كذلك أن الفريق كان قد ضم العديد من اللاعبين المناسبين أكثر مثل كهربا وحمودي".

وأضاف يوسف "الشيخ قد ينجح بشكل أفضل في طريقة لعب 4-2-3-1. أما خطة الزمالك لم تكن مناسبة له في رأيي".