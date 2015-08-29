نائب رئيس اتحاد الكرة: برادلي كان متعاليا.. وشوقي غريب غير محظوظ

قال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة إن بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر كانت علاقته سيئة بكل أعضاء مجلس الإدارة.

وصرح فريد عبر قناة الحياة "برادلي كان متعاليا. ربما كانت هذه هي المشكلة الرئيسية مع الرجل".

وأضاف "كانت علاقته سيئة معنا كلنا كأعضاء اتحاد. كانت تجربة غير ناجحة بكل المقاييس".

أما عن شوقي غريب الذي تولى المسؤولية خلفا لبرادلي ثم رحل أيضا، عقب فريد "أظن أنه كان غير محظوظ".

وتابع "الكرة في مصر كانت غير مستقرة. والظروف كلها لم تكن سهلة للنجاح".

وأكمل "كما أن الكرة فيها الحظ والتوفيق. والحظ غاب عنا في كل شيء".

وضرب مثالا مفصحا "في مباراة مصر وتونس تقدمنا بهدف. وقتها قال لي رئيس الاتحاد التونسي إنه سيرحل قبل أن يخسر فريقه برباعية. لكننا لم نستطع الفوز في النهاية وودعنا التصفيات. هذا حظ".