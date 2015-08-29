الزمالك: سنحاسب عمر جابر لمخالفته اتفاقه معنا

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن نيته معاقبة عمر جابر لاعب الفريق بسبب مخالفته الاتفاق مع النادي أثناء تواجده في بوردو بفرنسا.

جابر خاض فترة معايشة مع النادي الفرنسي لكن مشاركته في التدريبات يضايق رئيس القلعة البيضاء بحسب تصرحياته لقناة LTC.

وقال منصور: "ذهبت يا عمر للمعايشة. وبالتالي ستذهب حتى يجتمعون معك يأكلون ويشربون معك".

ثم استدرك "لكن عمر ذهب إلى هناك وشارك في التدريبات وهذا خطأ. هو لاعب في ناد كبير وسيحاسب طبعا على ما فعله".

وكرر منصور "لو بعت جابر بأقل مما بعت عبد الشافي لأهلي جدة السعودي سأدخل السجن".