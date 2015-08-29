أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاري نيفيل: أرسنال عليه أن يتحدى التاريخ إذا أراد الفوز بالدوري

Google+ Print
جاري نيفيل: أرسنال عليه أن يتحدى التاريخ إذا أراد الفوز بالدوري جاري نيفيل: أرسنال عليه أن يتحدى التاريخ إذا أراد الفوز بالدوري

يؤمن إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك بأن أحمد الشيخ لاعب الأهلي لم يكن لينجح لو انتقل للفريق الأبيض.

الرجل الشهير بلقب "تيجانا" حل ضيفا على قناة TEN في الساعات الأولى من يوم السبت حلل فنيا لماذا لم يكن يحتاج الزمالك كهربا.

وقال يوسف: "الزمالك يلعب بطريقة 4-3-3. يعتمد على أن يتحرك صناع اللعب من الجناحين".

وتابع "أحمد الشيخ ليس مناسبا لهذا الدور أو دعونا نؤكد كذلك أن الفريق كان قد ضم العديد من اللاعبين المناسبين أكثر مثل كهربا وحمودي".

وأضاف يوسف "الشيخ قد ينجح بشكل أفضل في طريقة لعب 4-2-3-1. أما خطة الزمالك لم تكن مناسبة له في رأيي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع