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كونتي: بالوتيللي سيتم استدعائه لإيطاليا في حالة واحدة

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كونتي: بالوتيللي سيتم استدعائه لإيطاليا في حالة واحدة كونتي: بالوتيللي سيتم استدعائه لإيطاليا في حالة واحدة

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن الباب مازال مفتوحا أمام ماريو بالوتيللي مهاجم ميلان للانضمام لصفوف الأتزوري مرة أخرى.

ولم ينضم سوبر ماريو لصفوف الإيطالي خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر مع ليفربول خلال العام الذي قضاه مع الفريق.

ولكن مع عودة بالوتيللي لصفوف ميلان على سبيل الإعارة لمدة عام، فإن السؤال الأبرز كان هو هل سيعود اللاعب لتمثيل إيطاليا مجددا؟

وأجاب كونتي"باب المنتخب الإيطالي لا يتم إغلاقه أمام أي لاعب أبدا".

وتابع"لكن عليه أن يعمل حتى يستحق الوجود مع المجموعة وذلك من خلال تقديمه لأداء

جيد، والتحلي بسلوك جيد أيضا كل ذلك هام جدا بالنسبة لنا".

وأضاف"الأمر كله في يد ماريو إذا ما أراد العودة لتمثيل إيطاليا".

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