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مورينيو عن مباراته الـ100: سأخرج لتناول العشاء حال الهزيمة فقط

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مورينيو عن مباراته الـ100: سأخرج لتناول العشاء حال الهزيمة فقط مورينيو عن مباراته الـ100: سأخرج لتناول العشاء حال الهزيمة فقط

تصريحات غريبة وعكس المعتادة تلك هي التي تصدر من المدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو وذلك قبل لقاء كريستال بالاس يوم السبت.

ويستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج نظيره كريستال بالاس في رابع جولات الدوري الإنجليزي وهي المباراة رقم 100 لمورينيو في ملعب الفريق صاحب الرداء الأزرق.

وسئل مورينيو إذا ما كان سوف يحتفل بالفوز على كريستال بالاس خاصة إن تلك المباراة هي رقم 100 له في ستامفورد بريدج، رد بطريقة مفاجئة.

وعلق المدرب البرتغالي قائلا:"سأخرج لأتناول العشاء حال الهزيمة فقط في المباراة".

وأوضح"ليس علي الاختفاء عن الجميع بسبب الهزيمة في مباراة وأن أجعل عائلتي حزينة أكثر من حزنها بسبب الخسارة في اللقاء".

وأضاف"عندما تقدم أفضل ما عندك فأنت تحاول دائما، وعند الهزيمة ليس عليك الاختفاء".

وعن الرقم القياسي نفسه بعدم الهزيمة في ستامفورد بريدج سوى مرة واحدة فقط من الـ99 مباراة الماضية، علق"هو أمر رائع بالطبع".

واستدرك"مباراة السبت هي رقم 100، والـ99 الآخرين لا يعنون شيئا إذا لم نحقق الفوز لن أكون سعيدا".

وأردف"سأكون سعيدا إذا ما نجحنا في الفوز على كريستال بالاس فقط".

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فيديو اليوم السابع