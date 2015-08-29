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محافظة الجيزة تخصص أرقاما عاجلة لاستقبال شكاوى المواطنين

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محافظة الجيزة تخصص أرقاما عاجلة لاستقبال شكاوى المواطنين محافظة الجيزة تخصص أرقاما عاجلة لاستقبال شكاوى المواطنين
خصصت محافظة الجيزة، أرقامًا عاجلة لاستقبال شكاوى المواطنين، بجانب البوابة الإلكترونية التى تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، تخصيص الرقمين العاجلين 37799369، و35855722 لاستقبال شكاوى المواطنين على أن تتضمن الشكوى الاسم الرباعى، وعنوان الشكوى، وعنوان الشاكى، والرقم القومى المُكَوَّن من 14 رقما، ورقم هاتف الشاكى.

وأضاف الشيخ، أنه بجانب تلك الأرقام، هناك البوابة الإلكترونية للمحافظة، التى تستقبل الشكاوى، وترد على صاحب الشكوى خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى وجود مكتب لشكاوى المواطنين داخل ديوان المحافظة.

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