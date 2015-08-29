سقوط عاطل يستقل دراجة بخارية أثناء توزيعه الحشيش "دليفرى" بحدائق القبة

تمكن النقيب عبد العزيز محمد معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط "احمد. ع. أ" 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، والذى سبق اتهامه فى قضية رقم 2014 شبرا الخيمة "سلاح بدون ترخيص"، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 500 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأنه يستخدم الدراجة البخارية بقصد توصيل المخدرات إلى عملاءه، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 15939 لسنة 2015، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.