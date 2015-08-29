مقاتلات التحالف الدولى تشن 20 غارة ضد داعش فى سوريا والعراق

شنت مقاتلات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، 20 غارة ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

وقالت قوة المهام المشتركة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء اليوم الجمعة - إن طائرات التحالف شنت 7 غارات فى سوريا ، استهدفت وحدات تكتيكية ومركبة تابعة للتنظيم.

كما أعلن البيان عن تنفيذ 13 غارة جوية فى العراق ، توزعت على أهداف للتنظيم فى مناطق مختلفة ، بينها غارتان قرب بيجى ومثلهما قرب الموصل وواحدة قرب الرمادى.

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