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مقاتلات التحالف الدولى تشن 20 غارة ضد داعش فى سوريا والعراق

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مقاتلات التحالف الدولى تشن 20 غارة ضد داعش فى سوريا والعراق مقاتلات التحالف الدولى تشن 20 غارة ضد داعش فى سوريا والعراق
شنت مقاتلات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، 20 غارة ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

وقالت قوة المهام المشتركة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" مساء اليوم الجمعة - إن طائرات التحالف شنت 7 غارات فى سوريا ، استهدفت وحدات تكتيكية ومركبة تابعة للتنظيم.

كما أعلن البيان عن تنفيذ 13 غارة جوية فى العراق ، توزعت على أهداف للتنظيم فى مناطق مختلفة ، بينها غارتان قرب بيجى ومثلهما قرب الموصل وواحدة قرب الرمادى.
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