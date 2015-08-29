التحالف العربى يقصف معسكر "جبل النهدين" لليوم الثالث على التوالى

قصفت طائرات دول التحالف العربى مساء اليوم الجمعة معسكر جبل "النهدين" التابع لألوية الحماية الرئاسية جنوب العاصمة اليمنية صنعاء ، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

وسمع سكان العاصمة دوى انفجارين كبيرين من المعسكر الذى يشرف على دار الرئاسة وسط إطلاق المضادات الأرضية فى محاولة للتصدى للطائرات.

وبدأت طائرات التحالف قصف المعسكر - أول أمس - فى أعقاب إطلاق صاروخ سكود منه تجاه السعودية والذى تم اعتراضه وتدميره قبل وصوله إليها.

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