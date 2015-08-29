السفارة المصرية بعمان تكرم أوائل الثانوية العامة

فى بادرة طيبة من أسرة مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية بمسقط، أقام المكتب حفل تكريم وتهنئة للطلبة المصريين المتفوقين والفائزين بالمنح العمانية للدراسة فى الجامعات العمانية للعام 2015/2016.

وحضر التكريم كل من رانيا البنا الوزير المفوض بالسفارة المصرية، والمستشار السياسى أشرف شاكر.. وعقيد جوى حازم عبد الرحيم ملحق الدفاع المصرى، والمستشار حازم حنفى القنصل المصرى، والدكتور شعبان الأمير المستشار الثقافى، والفاضلة هبة بهاء الدين الملحق المالى والإدارى.

>أحمد رمزى أحمد شيحة إجمالى درجات 884 النسبة المئوية 98.22.>فاطمة محمد سيد جودة إجمالى درجات 882 النسبة المئوية 98.>أنس عبد الفتاح عبد الحميد إجمالى درجات 880 النسبة المئوية 97.77.>رضوى صبرى البسيونى إجمالى درجات 877 النسبة المئوية 97.44.

وتبادل الحضور أطراف الحديث وتحدث أولياء الأمور عن رغبات أبنائهم الدراسية والجامعية ما بين المجموعات الطبية والهندسية وأبدوا سعادتهم الغامرة بما تقدمه أسرة مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية والسفارة المصرية من مجهودات كبيرة ومتابعة وإرشاد لأبنائنا الطلبة منذ اليوم الأول من الالتحاق والتقديم بالمنح وحتى إعلان النتائج، واستلام قرار المنحة ومتابعة الأمور بالكليات المختصة.

وفى كلمته أشار الدكتور شعبان الأمير، الملحق الثقافى المصرى، بتقديم أخلص التهانى من الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور حسام الملاحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات للطلبة الفائزين بالمنح، وأنهم سفراء التعليم العالى المصرى بسلطنة عمان، وأن وزارة التعليم العالى المصرية تدعم المتفوقين والنابغين فى جميع المجالات سواء للطلاب المصريين بالداخل أو بالخارج، وذلك عبر قنواتها الشرعية من خلال المكاتب الثقافية بالخارج، ومنها مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بمسقط.

وقد رحبت رانيا البنا الوزير المفوض بالسفارة المصرية، وقدمت التهنئة إليهم جميعا، واشادت بمستوى الطلبة المصريين الدارسين بالسلطنة سواء فى المرحلة التعليمية أو الجامعية، وقدم أعضاء السلك الدبلوماسى خالص التهنئة، حيث نوه المستشار أشرف شاكر المستشار السياسى بالسفارة، لحسن أداء الطلاب المصريين بسلطنة عمان وتفوقهم الدراسى بالمدارس العمانية، وحصولهم على نسب مجاميع عالية، وأشاد العقيد جوى حازم عبد الرحيم ملحق الدفاع المصرى بنسب المجاميع العالية، وأنها تدل على مجهود رائع وكبير مبذول من الأفاضل أولياء الأمور، وكذلك الطلبة، كما أكد المستشار حازم حنفى سعادته البالغة بتفوق الطلبة المصريين الدراسين بالسلطنة وتميزهم دون غيرهم من أبناء الجاليات الأخرى.

وفى نهاية الحفل قامت رانيا البنا، والدكتور شعبان الأمير، وأولياء أمور الطلبة، بتقطيع تورتة النجاح والتفوق، والتى صممت على شكل علم مصر وعبارة (مبروك النجاح والتفوق)، حيث تبادل الحضور من أعضاء السلك الدبلوماسى بالسفارة المصرية وأولياء الأمور الطلبة المصريين التقاط الصور التذكارية.