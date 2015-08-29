الأمم المتحدة تحدد أسماء خبراء التحقيق فى استخدام "الكيماوي" بسوريا

كشف نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون أنه صادق ، نيابة عن الأمين العام ، على قائمة أسماء الخبراء الذين سيشكلون "آلية التحقيق المشتركة" فى المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية فى سوريا.

وقال إلياسون ، فى تصريح خاص لقناة العربية الاخبارية مساء اليوم "وقعت للتو بالنيابة عن الأمين العام تقريرا بأسماء الخبراء الذين سيتولون آلية التحقيق المشتركة ، وأرسل إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه وننتظر رد مجلس الأمن خلال خمسة أيام".

وأضاف أن "لهذا التقرير رسالة واضحة لجميع الأطراف فى هذا النزاع أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوض تماما".

يذكر أن مجلس الأمن الدولى صوت - فى السابع من أغسطس الجارى - بالإجماع على مشروع قرار بشأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية ، بما فى ذلك الكلور ، خلال النزاع فى سوريا.

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