ارتفاع ضحايا غرق قاربين يحملان مهاجرين قبالة سواحل ليبيا إلى 105 قتيلا

قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبى محمد المصراتى إن 105 مهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم اليوم بعد غرق قاربين كانوا على متنهما قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وأضاف المصراتى - فى تصريح صحفى مساء اليوم - أن فرق الهلال الأحمر تمكنت بالتعاون مع قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ نحو 198 مهاجرا ، فيما لا تزال تبحث عن 40 آخرين.

وأوضح أن فرق الهلال الأحمر نقلت جثامين المهاجرين من سواحل مدن غرب طرابلس إلى مستشفيات طرابلس استعدادًا لعرضها على الطبيب الشرعى ، مشيرا إلى أن جنسيات المهاجرين الذين لقوا حتفهم ، وأيضا من تم إنقاذهم ، سورية ومن بنجلاديش ودول إفريقية أخرى.

وبحسب إحصاء لمنظمة الهجرة الدولية ؛ لقى أكثر من 1500 مهاجر غير شرعى مصرعهم قبالة السواحل الليبية منذ بدء العام الحالى .