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البحرين: المتفجرات المستخدمة فى التفجير الإرهابى بكرانة لها علاقة بإيران

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البحرين: المتفجرات المستخدمة فى التفجير الإرهابى بكرانة لها علاقة بإيران البحرين: المتفجرات المستخدمة فى التفجير الإرهابى بكرانة لها علاقة بإيران
ذكرت وكالة الأنباء البحرينية مساء الجمعة أن المعلومات الأولية من حادث تفجير قرية كرانة الارهابى تشير إلى ان المواد المستخدمة فى التفجير مشابهة للمواد التى تم ضبطها واعتراضها فى عرض البحر خلال عملية إحباط تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة وأسلحة لها علاقة بإيران.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الجمعة عبر حسابها الخاص فى (تويتر) عن "استشهاد رجل أمن إثر التفجير الإرهابى الذى وقع بقرية كرانة وان التفجير الإرهابى اسفر كذلك عن إصابة 4 من رجال الأمن أحدهم إصابته بليغة وان مواطنا وزوجته اصيبا أثناء مرورهما قرب موقع الإنفجار بالإضافة لإصابة طفل كان برفقة ذويه".

ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن وزارة الداخلية القول إن "عمليات البحث والتحرى التى تم مباشرتها فور تفجير كرانة الإرهابى ، اسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بهم" .

وقالت وزارة الداخلية فى يوم 25 يوليو 2015 الماضي، إنها أحبطت عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، وكشفت فى بيانها أن أحد المقبوض عليهم كان قد تلقى تدريبات عسكرية فى إيران، وأنه والمتهم الثانى اعترفا بالتنسيق مع إيرانيين لاستلام 4 حقائب فى عرض البحر من قارب على متنه شخصان، وبعد ذلك تحرك قارب المقبوض عليهما باتجاه مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليهم أقروا فى أقوالهم بتورطهم فى عمليتى تهريب سابقتين (الأولى فى نهاية العام 2013 والثانية فى بداية العام 2014 من خلال قيامهم برحلات صيد، ومن ثم نقل المواد المتفجرة والأسلحة من قوارب إيرانية.

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مصر 365