بالصور.."علقة ساخنة"من سيدات فلسطينيات لجندى إسرائيلى تمنعه من اعتقال صبى

لقنت سيدات فلسطينيات شاركن فى مسيرة احتجاجية ضد المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية، جنديا إسرائيليا "علقة" ساخنة بعد محاولته اعتقال صبى شارك فى المسيرة الاحتجاجية فى قرية النبى صالح قرب رام الله بالضفة الغربية.

وحدث الشجار أمس الجمعة لحظة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين فى محاولة لتفريقهم واعتقال عدد منهم لحظة الفرار، وأظهرت الصور حجم الشجاعة التى تحلت بها السيدات خلال تصديها للجندى الإسرائيلى أثناء محاولته اعتقال الصبى الفلسطينى المعترض على انتهاكات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية.



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