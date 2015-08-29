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تايلور سويفت تفاجئ جمهورها في آخر حفلة لها

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الجمعة 28-08-2015 17:36

فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت جمهورها في الليلة الأخيرة من جولتها 1989، في لوس أنجلوس، حيث أطلت برفقة النجمة العالمية سيلينا جوميز على المسرح، وغنّتا معاً أغنية سيلينا "Good For You".
وكانت تايلور قد ذكرت سابقاً أنّ أغنية "Good For You" هي أفضل ما قامت به سيلينا.
وقد شكّلت سيلينا البالغة من العمر (23 عاماً) مع تايلور (25 عاماً) ثنائياً رائعاً على المسرح.
ولم تكن هذه المفاجأة هي الوحيدة لتايلور على المسرح، إذ أطلّت أيضاً برفقة النجم جاستين تيمبرلايك الذي غنّى معها أغنيته Mirrors.
وقالت تايلور، قبل إطلالة جاستين على المسرح: "كان من الصعب جداً أن نُبقي ذلك سرّاً . ليس لديكم فكرة! إنه صديق عظيم لي، وسنتذكّره دائماً في المستقبل كواحد من أفضل الموسيقيين في جيلنا".
وتابعت تايلور: "جاستين لم يقدّم أيّ حفل منذ أن أصبح أباً وإنه فخر لي لكونه سيغني معي اليوم".
يُذكر أنّ Lisa Kudrow نجمة مسلسل "Friends" قد أطلت أيضاً مع تايلور سويفت، وقدّمت معها أغنية مميّزة من المسلسل.

بالصور: سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاها وتايلور سويفت تفاجئها

 

 

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