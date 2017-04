ملاكمة وانقلاب عسكري وقاتل مأجور جديد الصالات العربية

ملاكم يعود إلى الحلبة بهدف الانتصار معنوياً وانقلاب عسكري يضع عائلة أميركية في خطر وقاتل مأجور يريد تصفية كل ممن حوله، هذه هي عناوين الأفلام الثلاثة البارزة التي بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Southpaw

في الوقت الذي تستعمل فيه المؤثرات البصرية ورجال المجازفات كبديل عن الممثلين في هوليوود لتنفيذ مشاهد قوية وصعبة، من الممتع جداً مشاهدة فيلم جماهيري مبني على أداء الممثلين فقط، وهذا الأمر سيشعر به الجمهور عند مشاهدة فيلم Southpaw خاصة من خلال الأداء الملفت للممثل Jake Gyllenhaal الذي يؤدي دور الملاكم Billy Hope والدور الرائع الذي قدّمه Forest Whitaker كمدرّب لهذا الأخير. هذا الفيلم قد يكون له حظوظ في الترشّح لجوائز الأوسكار بالرغم أنه بعيد جداً عن أجواء الفيلم الكلاسيكي Raging Bull للمخرج Martin Scorsese ولكنه في المقابل خليط بين ثلاثة أفلام هي The Fighter و Million Dollar Baby وRocky ، وهذه الأفلام المذكورة فازت جميعها بعدة جوائز أوسكار. Southpaw فيلم ممتع للمشاهدة أنصحكم به يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

No Escape

محبو أفلام الأكشن هم على موعد هذا الأسبوع مع فيلم No Escape الذي يتمحور حول عائلة أميركية ستحاول الهرب من واقع انقلاب عسكري يطلب تصفية كل مواطن أجنبي وخاصة من لهم علاقة مباشرة بالشركة الأميركية التي قطعت المياه عن الشعب ... الفيلم من بطولة Pierce Brosnan و Owen Wilson و Lake Bell... بصراحة No Escape سيجعل الجمهور يتوتّر طيلة 20 دقيقة قبل أن تقفز العائلة من سطح مبنى الى آخر، حيث ينتهي الفيلم بالنسبة إلي شخصياً خاصة أن الأحداث التي تتلاحق بعدها ليست منطقية .... No Escape يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Hitman: Agent 47

بعد أن شاهدنا عام 2007 فيلم الأكشن Hitman والمقتبس عن لعبة فيديو، اليوم شركة 20th Century Fox تحاول من خلال فيلم Hitman: Agent 47 إطلاق السلسلة من جديد. ولكن يبقى السؤال الأساسي بعد مشاهدة الفيلم: لماذا معظم الأفلام المقتبسة عن ألعاب الفيديو ليست بالمستوى المطلوب؟ ... Hitman: Agent 47 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.