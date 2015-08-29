معين شريف يتحدّث عن محاولة قتله وتشكيك بروايته على "تويتر"

شكك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على "تويتر" برواية الفنان معين شريف، الذي تحدّث عن محاولة قتله بعد مشاركته في تظاهرة وسط بيروت.

وكان شريف قد أعلن أنّه تعرّض لمحاولة قتل خلال مشاركته في حراك "طلعت ريحتكم" الذي يشهده وسط بيروت منذ أكثر من أسبوع.

وأشار في حديث لبرنامج "كلام الناس" عبر شاشة الـLBCI، أن أحد عناصر الدفاع المدني صرخ عند رؤيته معين لسائق الشاحنة التي كان فيها "شوف هيدا معين شريف"، فما كان من السائق إلا أن هجم بالشاحنة عليه محاولاً دهسه.

البعض رأى أن الفنان يحاول أن يحقّق شهرةً إضافية لنفسه من خلال محاولته الظهور بمظهر البطل، خصوصاً أن أحداً لم يتعرض لمحاولة دهس، وسط عشرات ألوف الشباب الذين يشاركون في الحراك.

ورأى آخرون أن الأمر غير مستبعد مع العنف المفرط الذي أظهرته القوى الأمنية تجاه المتظاهرين.