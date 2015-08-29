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تسوية بين مؤسّس يوتيوب وkim kardashian وزوجها

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الجمعة 28-08-2015 19:04

توصّل الثنائي Kanye West وزوجته kim kardashian أخيراً إلى تسوية مع Chad Hurley، مؤسّس موقع يوتيوب، بعد المعركة القضائية التي دخلا فيها بسبب تسريب الأخير خطوبة الثنائي من دون علمهما.
ووافق Chad على دفع مبلغ 440 ألف دولار لـKanye وزوجته تعويضاً عن نشره الفيديو الشهير على المواقع الإلكترونية، على أن يدفعها في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت نجمة تلفزيون الواقع kim، التي تنتظر طفلها الثاني، قد تقدّمت بالشراكة مع زوجها بدعوى قانونية ضدّ Chad ، الذي لحقهما إلى ملعب AT&T في سان فرانسيسكو في أكتوبر 2013، أي في يوم خطوبتهما، حيث سجّل فيديو لتلك اللحظة الجميلة التي طلب فيها Kanye الزواج بـ kim.
يُذكر أنّ Kanye West قدّم لزوجته kim kardashian في تلك الليلة خاتماً من 15 قيراطاً من الألماس، صُمِّم خصيصاً لتلك المناسبة على يد "لورين شوارتز".

 

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