حصاد المحافظات.. وزير البيئة من أسيوط: 3 فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق.. هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد بدمياط بعد الاعتداء على حارس الحجز.. وجنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد سوهاج

وزير البيئة من أسيوط: 3 فرق مكافحة تلوث تفتت بقعة المازوت ولا داعى للقلق

شهدت عدد من محافظات الجمهورية أحداثاً ساخنة ومهمة، اليوم الجمعة، إذ لقى إرهابيان مصرعهما أثناء تبادلهما إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم، وتقرر حبس محام يروج لنفسه عبر برامج الشات لممارسة الشذوذ.>قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن فرقًا من مكافحة التلوث تتعامل مع بقايا بقعة الزيت التى تسربت إلى نيل أسيوط بمحافظة أسيوط.

أضاف الوزير خلال وجوده بمحطة الكهرباء البخارية بأسيوط، لمتابعة بقعة الزيت، أن هناك 3 فرق تكافح البقعة ويتم تفتيتها بشكل تدريجى، ولا توجد أى مشاكل خاصة بمياه الشرب ولا داعى للقلق حيث تم غلق 11 محطة بمحافظة أسيوط.

ويتم ضخ مياه "ارتوازى" للمواطنين مع إجراء تحليل للعينات كل ساعة بشكل دقيق ومنتظم، وما حدث شىء طارئ لكنه تحت السيطرة الكاملة ولا شىء يدعو للقلق. كان وزير البيئة قد وصل إلى محافظة أسيوط قادمًا من المنيا لمعاينة آخر تطورات ما وصلت إليه بقعة التلوث المازوتى بمياه نيل أسيوط والتى تسربت من محطة كهرباء أسيوط البخارية.

وزير البيئة من المنيا: مش مروح إلا بعد اختفاء بقعة الزيت من النيل

>أكد خالد فهمى وزير البيئة أنه لن يغادر المنيا إلا بعد زوال بقعة الزيت من النيل وقال: "أنا مش مروح إلا بعد اختفاء بقعة الزيت من النيل". وأضاف الوزير خلال جولته فى محافظة المنيا، أن واقعة تسرب بقعة الزيت فى مياه النيل هو حادث وقع فى إحدى محطات الكهرباء وعلى الفور قمنا بإغلاق محطات المياه والكهرباء وبلغت 9 محطات فى أسيوط و2 فى المنيا، واستقدمنا 3 فرق لمعالجة التلوث تقوم بشفط الزيوت والمازوت.

وأوضح الوزير أن الحادث لم يقع فى أنبوبة التوصيل إلى المصنع وإنما وقع بداخل محطة الكهرباء، كما قمنا بإجراء خطوات احترازية وعمل 3 حواجز لصد بقعة الزيت فى ملوى حتى لا تصل البقعة إلى بنى سويف. ولفت الوزير إلى أنه لا توجد مشاكل فى مياه الشرب بالمنيا ولا محافظة أسيوط إلا فى محطة منقباد، ونقوم بأخذ عينة كل ساعة لتحليلها وان مساحة بقعة الزيت التى تسربت فى المياه كانت بحجم 15 متر طول فى 3 متر عرض وعمقها 2 إلى 5سم، وبمجرد طلوع الشمس واشتداد درجة الحرارة تفتت بقعة الزيت وتحول جزء منها إلى ترعة الإبراهيمية.

وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة فنية لبحث المشكلة والوقوف على المتسبب فيها، موضحا لن استطيع توجيه الاتهام إلى أى شخص إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون لكل شركة خطة لمواجهة الأزمات.

رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا: وضع المياه آمن بعد تفتيت بقعة الزيت المسربة

>أكد المهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا، أن وضع الحافظة آمن، بعد تفتيت بقعة الزيت المسربة من أسيوط إلى المنيا بين مياه النيل وترعة الإبراهيمية، مشيراً إلى أنه تم إخطاره بزيارة وزير البيئة للمحافظة للاطمئنان على حالة المياه.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب، أن الوزير سيقوم بزيارة إلى مدينة ملوى، لمتابعة سير بقعة الزيت، ومن المحتمل زيارة إحدى محطات المياه التى تم إغلاقها بسبب تسرب بقعة الزيت. وأوضح رئيس الشركة استمرار إغلاق محطتى ملوى وديرمواس، لحين التأكد من العينات المأخوذه من المياه بعد التسرب مع الاستمرار فى استخدام الخزانات والمياه الارتوازيه لضخ المياه للمواطنين.

هروب 8 مساجين من سجن كفر سعد بدمياط

مصرع إرهابيين أثناء تبادلهما إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

>تمكن 8 مساجين محبوسين على ذمة قضايا جنائية بسجن كفر سعد المركزى بدمياط من الهرب بعد الاعتداء على الحارس الخاص بهم أثناء تجميع القمامة من العنابر. وقامت مديرية امن دمياط باشراف اللواء فيصل دويدار مدير الأمن والعميد سيد العشماوى مدير البحث الحنائى بفرض كردون امنى عاى مداخل ومخارج مركز كفرسعد وتم ضبط أربعة من الهاربين وجارى تكثيف عمليات البحث عن الآخرين.>شهدت إحدى مزارع مركز طامية تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات الشرطة، و2 من الإرهابيين المطلوب ضبطهما على ذمة اتهامهما بالتورط فى 34 قضية عنف وإرهاب وانتهت الاشتباكات بتصفية الإرهابيين.

كانت معلومات وردت إلى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، بأن كلا من "سالك س أ"- طالب بكلية الحقوق - و"عبد الله. خ. إ"- سائق - المطلوب ضبطها على ذمة اتهامهما فى 34 قضية عنف وإرهاب منها قتل "جاسى" - 4 سنوات - ابنة ضابط الشرطة شريف سامى، من قوة مديرية أمن الفيوم.

وتم استهداف سيارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن الوادى الجديد، على طريق الفيوم-القاهرة، ما أودى بحياة شرطى درجة أولى، يختبئان فى غرفة بمزرعة تبعد 2 كيلو متر من مركز شرطة طامية. داهمت قوات الشرطة المزرعة وعندما أطلق الإرهابيون الأعيرة عليها بادلتهما بالمثل وما أدى إلى مصرعهما.

جنازة عسكرية لأمين الشرطة شهيد طهطا فى سوهاج

>أقامت مديرية أمن سوهاج، جنازة عسكرية لـ أمين الشرطة عقل محمد مصطفى، من قوة قسم شرطة طهطا والذى لقى مصرعه رميا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين، أثناء عودته من مقر عمله بقسم شرطة طهطا متوجها إلى منزله بناحية قرية نزلة القاضى دائرة المركز.

وحضر مراسم التشييع اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية واللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال والعميد محمد المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية.

وشارك فى الجنازة الموسيقى العسكرية وضباط وأمناء قسم ومركز شرطة طهطا، وعدد من أقارب المجنى عليه، هذا وقد خيم الحزن على الجميع وانتابت حالة من البكاء والعويل أقارب أمين الشرطة المتوفى حزنا عليه.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النارى على "عقل محمد مصطفى"، أمين شرطة من قوة مباحث قسم طهطا وتبين إصابته بطلقين ناريين أثناء استقلاله دراجة بخارية فى الطريق المؤدية إلى منزله.

وتبين من المعاينة فقد سلاح أمين الشرطة الميرى ووجود الدراجة البخارية التى كان يستقلها بمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بالتحرى فى الواقعة وضبط مرتكبيها.

حبس محام يروج لنفسه عبر برامج الشات لممارسة الشذوذ.. والمتهم: عالجونى

>قررت نيابة الدخيلة حبس المتهم بالتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسى 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرساله إلى الطب الشرعى، والتحفظ على جميع الصور ومقاطع الفيديو المضبوطة بحوزته.

ووجهت النيابة للمتهم والذى يعمل محاميًا تهم "ارتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة والتحريض على الفسق". وكانت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، نجحت فى ضبط محام يقوم بالترويج لنفسه على برامج التشات الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية للدعوة لممارسة الشذوذ الجنسى معه.

وكان الرائد عمرو نعيم، الضابط بمباحث الآداب، تلقى عدة بلاغات تفيد بقيام أحد الأشخاص على برنامج "we chat" يضع اسم "فرفور" بعمل محادثات مع بعض الشباب والرجال بالبرنامج، وطلب ممارسة علاقة جنسية شاذة معه والترويج لنفسه من خلال إرساله صور وفيديوهات خاصة به وهو يقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم رفقة العميد عادل سلام وكيل مباحث القسم من ضبط المتهم، ويدعى "ذ.م .خ" 31 سنة، محام مقيم بالقاهرة وله محل سكن آخر بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، أثناء انتظاره لأحد الأشخاص المتفق معهم على قضاء ليلة داخل مسكنه.

كما ضبط بحوزته 2 هاتف محمول وكاميرا وتابلت، وبالفحص تم العثور بداخلها على مقاطع فيديو للمتهم وصور جنسية خاصة به.. وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تمت مواجهة المتهم بالصور والرسائل الموجودة على هاتفه الشخصى، واعترف بالواقعة .

وقال المتهم إن ما يعانيه ليس إلا مرض يعانى منه ويحاول علاجه دون فائدة، ويضيف "بدل ما تحبسونى عالجونى"، وشرح المتهم تفاصيل استقطابه الرجال الراغبين فى ممارسة الشذوذ معه من خلال برامج الشات الموجودة على أجهزة التليفون الحديثة ومتابعة الصور التى يضعها بعض الشباب على صفحتهم الخاصة، ثم يبدأ فى الدخول معهم فى حوار ينتقل إلى الجنس إذا استجاب الطرف الآخر وبعدها يحدد معه موعداً فى الإسكندرية، حيث له سكن آخر لا يعلمه الكثير، حيث ينتظره ويقيم معه من يوم إلى 3 أيام مقابل مبلغ مالى يقوم بدفعه.