حرب «النفس الطويل».. النصر قادم

تواجه المنطقة ككل والمملكة على وجه الخصوص ظروفا استثنائية غير مسبوقة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة قبل وبعد انطلاقة عاصفة الحزم لإعادة الشرعية لليمن إضافة إلى حجم الاستهداف اليومي الذي يتصدى له جنودنا البواسل على الحدود بكل شجاعة مقدمين أرواحهم فداء للدين والوطن ودفاعا عن مقدرات البلد ومواطنيه، فمن الشمال نواجه تهديدات داعش وفي الجنوب ميليشيات الحوثي وصالح على الحدود ومن الشرق الاستهداف الفارسي للخليج العربي وبالداخل تنظيم القاعدة وداعش.

وأمام هذه الحالة والظروف الدقيقة التي نمر بها وتقوم فيها قواتنا العسكرية والأمنية وأجهزة الدولة الأخرى بواجباتها بكل بسالة، يتحتم على المواطن أن يشكل بوعيه جبهة داخلية قوية لحماية مقدرات الدولة ودعم الجنود البواسل على الحدود ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن ولأمن المواطن والعالم بشكل عام.

ففي كل يوم نسمع عن استشهاد جندي أو ضابط أو إصابة أحد من جنودنا الابطال نتيجة مقذوفات عسكرية اومواجهة على الحدود من قبل عدو موجه من ايران التي زرعت بداخل الحوثي أن من يقتل على حدود المملكة مصيره الجنة، حتى حولتهم الى انتحاريين يقفون على الشريط الحدودي غير آبهين بأرواحهم كأدوات تنفذ مخططات العدو.

السعدون: لا توجد حرب بدون خسائر وتضحيات..وتعزيزالجبهة الداخلية يقضي على الشائعات

آل مرعي: قوات التحالف تخوض حرباً مثالية والخسائر قليلة جداً مقارنة بحجم الحرب وقدرات العدو

ويجد المتابع للشأن المحلي أن البعض تفاعل مع الحرب في بدايتها ثم خف مستوى تحليه بالصبر السياسي المطلوب اما نتيجه عدم متابعته الدقيقة لحقيقة مايجري على ارض الواقع وعلى مدار ال 24 ساعة، أو لجهله بمفاهيم وخفايا الحروب التي لابد وأن يكون فيها ضحايا واصابات مهما كانت حجم القوة التي لدى اي طرف كما انها ليست محددة بوقت معين فقد تطول على حسب ظروفها وماحققته من نتائج على ارض الواقع، وهو مايجب ان يدركه كل مواطن ومتابع .

الشهيد اللواء عبدالرحمن الشهراني قائد اللواء الثامن عشر بجازان كان مثالا لهؤلاء الجنود والضباط الذين وقفوا في أول الصفوف مقبلين غير مدبرين لتفقد القوات في مهمة مواجهة عصابات المرتزقة الحوثية وميليشياتهما المدعومة بشتى الأسلحة ومخازن العتاد، وقبله قدم عدد من زملائه من ضباط وأفراد أرواحهم فداء للدين والوطن، في معركة متوقع فيها كل شيء.

احساس المواطن بالأمن والأمان مطلب حقيقي وقد نجحت قواتنا الأمنية والعسكرية في طمأنة المواطن وعدم إشعاره بوجود حرب تخوضها قوات بلاده ضد العدو على الحدود، إلا أن ذلك لايعني عدم وجود وعي لدى المواطن بأننا لانزال في حالة حرب ومواجهه مع العدو مما يستلزم تكوين جبهة داخلية قوية وتوحيد الصفوف لدعم هؤلاء الجنود الذين تركوا أهاليهم وأبنائهم لأجل هذه المهمة النبيلة والمشرفة.

"الرياض" تناقش مع مختصين استراتيجيين وأمنيين سبل رفع الوعي بالحرب والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن وعدم تضخيم الأمور أو التأويل الخاطئ لها وإدراك أنه لاتوجد حرب عسكرية دون وجود خسائر مادية وبشرية حتى يكتب الله النصر على الاعداء، وعدم تجاهل أن كل فريق يملك قوات بشرية وعسكرية لمواجهة الفريق الآخر ولديه خبراء يخططون وآخرون ينفذون، وأن الحرب بدايتها قرار سياسي وعسكري ولكن نهايتها انتصار بخطة زمنية مفتوحة تحددها الأوضاع العسكرية على الأرض مخلفة الكثير من الخسائر.

مرحلة حرجة

بداية يرى الخبير العسكري والاستراتيجي ابراهيم آل مرعي أن المملكة لم تمر بمرحلة حرجة منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز مثل ما تمر به الآن هذا الوقت، فهناك حرب قائمة على الحد الجنوبي لنصرة الشعب المكلوم لعودة الشرعية اليمنية ولإيقاف المد الفارسي وفي ذات التوقيت هناك استهداف للمملكة من قبل التنظيمات الارهابية وعلى رأسها داعش ولذلك نحن في حرب شرسة مع التنظيمات الإرهابية وميليشيات الحوثي والمخلوع وتنظيم القاعدة في اليمن المدعومة جميعا من قبل طهران، ولا يمكن على الإطلاق للمواطن أن يبقى في منأى عن هذه الأحداث.

وقال آل مرعي: المواطن السعودي واع ويدرك هذه التحديات ولكن يجب أن يكون لديه النفس الطويل والصبر الإستراتيجي، وألا يكون هناك ضغط على القوات العسكرية وقوات التحالف لإنجاز وتحقيق نصر جديد، كما أن العاصفة وإعادة الأمل والسهم الذهبي تمر وفق خطط وجدول زمني لها محددات انسانية متمثلة في عدم المساس بالمواطن اليمني والسعودي والبنية التحتية وعدم الزج بقواتنا بمعارك خاسرة على الحدود ولذلك المواطن السعودي يجب أن يقف صفا مع قيادته وأن يعي دوره وألا يوكل الأمر ولا يعتقد أن مسؤولية الدفاع عن المملكة هي مسؤولية القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية على الإطلاق، فالمواطن هو رجل الأمن الأول ورجل القوات المسلحة الأول والمسؤولية تكاتفية من قبل الأطفال والرجال والنساء، فإذا لم نستشعر مسؤوليتنا في هذه المرحلة فمتى نستشعر هذه المسؤولية، ويستطيع كل إنسان أن يؤدي واجبه تجاه وطنه من الموقع الذي هو فيه، فليس بالضرورة أن يذهب إلى الحدود أو إلى داخل اليمن أو يذهب لمواجهة داعش في سورية والعراق، ولكن من المكان الذي هو فيه يستطيع تأدية الواجب ليس لأغراض شهرة ولا الحصول على مناصب ولا أغراض دنيوية وإنما من اجل الدفاع عن الدين والعرض والنفس.

شهداؤنا في ميدان البطولة

وأضاف أنه في استراتيجيات الحروب أياً كان من استشهد نترحم عليه لأنه استشهد في ميدان البطولة مقبلاً غير مدبر ويجب أن نعرف وأن ندرك تماما أن لكل حرب يوجد ما يسمى خسائر حرب محتملة، ولذلك عندما استشهد اللواء البطل الشهراني نترحم عليه ونكرمه ولكن ذلك لن يؤثر على استمرار العملية وتعيين قائد جديد مع استمرار العمليات بروح معنوية عالية، مؤكدا أنه لايمكن أن نبقى بائسين أو أن نبكي ونلطم، فنحن نقول أن هذه الحرب صنفت من الحروب المثالية وذلك لأن الخسائر البشرية في صفوف قوات التحالف منخفضة جدا بحجم الحرب التي نخوضها على الرغم من قوة الحرس الجمهوري اليمني والقاعدة وداعش المدعومة بطهران، فالأعداد بسيطة جدا لا تكاد تذكر مقارنة بالخسائر التي مني بها الخصم سواء البشرية أو المادية.

وفيات الحرب لاتقارن بحجمها

وأوضح آل مرعي أنه بعد بداية العاصفة بشهرين كان عدد الوفيات في صفوف الحوثي والمخلوع مايقارب ال 16 ألفاً، بينما في صفوف قوات التحالف فهم لا يتجاوزون العشرات لذلك يجب ألا نبالغ في ردود الأفعال وهكذا هي الحروب، يقتل قائد ويعين قائد آخر وتستمر العمليات بروح معنوية عالية، ويقتل جندي ويعين جندي آخر وتستمر العمليات بتفاؤل، كما يجب أن يشارك الإعلام المحلي في ذلك، فعلى الرغم من الجهود إلا أنها متواضعة مقابل رؤى خادم الحرمين التي ترتقي لمستوى التحدي الذي تعيشه المملكة.

وأضاف: يجب أن يرتفع الحس الوطني وأن يكون هناك مشاركة فعلية في التبليغ عن التنظيمات الإرهابية وأن يبلغ المواطن حتى لو كان هذا المشارك ابنه فالوطن أغلى من الروح، ويجب ان نستشعر هذه المرحلة فالمملكة تمر بمرحلة تحتاج التفاف المواطنين والمواطنات تجاه القيادة والحكومة، فالمواطن لديه وعي ولكن ليس لديه النفس الطويل في مواكبة الأحداث والاستمرار في الحفاظ على هذا الحس وهذا الوعي الذي يدفع باتجاه دعم القوات المسلحة وأجهزة الأمن أن يكون الحس الأمني مرتفع.

القطاع الخاص متخاذل

وعرج الخبير الاستراتيجي والعسكري آل مرعي على دور القطاع الخاص الذي لم يظهر دوره بعد في دعم المملكة في مواجهة التحديات، فماذا قدم القطاع الخاص لدعم أفراد وأبناء القوات المسلحة الموجودين على الحدود فعلى سبيل المثال التعامل مع منسوبي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة كخفض القروض المسجلة على منسوبي القوات المسلحة ودور وكلاء السيارات للمنكوبين في الحد الجنوبي وغيرها من الخدمات المقدمة، فالقطاع الخاص سلبي في المملكة مقارنة بالقطاع الخاص في دول العالم، فهم يأكلون من خيرات البلاد ولا يرغبون بدعم أبناء القوات المسلحة الذين يستشهدون على الحدود، وهنا أتحدث عن القوات العسكرية التي على رأس العمل ممن هم مرابطون فيجب أن يكرموا ويسهل لهم الكثير من الخدمات.

نقطة تحول

ولفت آل مرعي إلى أن 26 مارس هو نقطة تحول في تاريخ العالم العربي والإسلامي وفي ميزان القوى الاقليمي، فخادم الحرمين لا يتولى قيادة المملكة فحسب وإنما يتولى قيادة العالم العربي والإسلامي للخروج من أزماته لإعادة الأمن والاستقرار واستخدام كافة عناصر القوى السياسية والاقتصادية والوطنية والعسكرية والمعلوماتية ويوظفها لخدمة بلاد الحرمين ولخدمة الدول العربية والإسلامية، وتمنى من جميع الدول أن تنظر وأن تعلم وتدرك أن المملكة كما تمكنت من إعادة الكويت وإعادة البحرين ستعيد اليمن إلى حاضنة الدول العربية والإسلامية، كما يجب أن تعلم الدول العربية كافة ومن لديه مواقف على الحياد أو مواقف سياسية ضبابية ليست واضحة أن يعلموا أن المملكة هي عمق العالم العربي والإسلامي وهي العمق الاستراتيجي للأمن والاستقرار في المنطقة.

نجدة الجار

بدوره قال عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون: الحرب دائما مكلفة جدا وفي ظرف المملكة فالحرب فرضت عليها لأن اليمن تعد بوابة جنوبية للمملكة وهي ملامسة للمملكة وجار طلب النجدة فما كان من المملكة إلا الاستنفار لنجدتها من مخطط فارسي يستهدف العالم العربي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، والمملكة وقفت مع اليمن منذ حروب اليمن السابقة مع الانقلابات والمشاكل الداخلية، فالمملكة كانت تتحمل كل مايحتاجه اليمن فيما يخص التعليم والصحة والطرق.

وأضاف أن اليمن بحاجة إلى المملكة بسبب تدخل خارجي وحزب يدين بالولاء لدولة خارجية ويريد أن يصبح دولة بداخل دولة، فالمملكة مهما عملت وصرفت ودفعت ففي النهاية لمصلحة اليمن ومصلحة المملكة والعالم العربي بشكل عام.

وأكد عضو اللجنة الأمنية أن المواطن هو خط الدفاع الأول فيما يخص الجبهة الداخلية، وأن أهم شيء بالنسبة للمملكة هو تماسك الجبهة الداخلية لأنه متى ما تماسكت الجبهة الداخلية لا يمكن أن تخترق صفوف وحدتنا.

مقدرات قوية

ونوه اللواء السعدون إلى حقيقة وهي أن المملكة ليست بسيطة مهما كان الخطر المحيط بها، فالمملكة أول شيء مساحتها قارة وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية والروحانية كبيرة ولا يمكن أن يعتدي عليها شخص دون أن يهب العالم الاسلامي بأكمله مدافعا عن أراضيها.

وأضاف أن من أهم الأشياء التي يجب أن نتمتع بها هو وجود جبهة داخلية قوية متماسكة متعاونة تتصدى لأي شائعة أو تسريبات قد تبث في النفوس الاحباط أو تنشر معلومات سلبية صحيحة، فيجب أن يعي المواطن أننا نعيش حربا نفسية قبل أن تكون حربا حقيقية تسن من خارج المملكة ومن داخلها من خلال المندسين والمغرر بهم من أبناء هذا الوطن للأسف، فكل مواطن وكل معلم وكل أم عليهم واجب التكاتف وبناء جبهة داخلية متماسكة.

وشدد الشوري اللواء السعدون أن وجود مناوشات على الحدود يعني وجود خسائر بشرية كنتيجة طبيعية لتلك المناوشات المسلحة، ولا توجد حرب بلا خسائر مادية وبشرية ولا يوجد حماية للحدود إلا بتضحيات ومن يضحي فهو يضحي لأجل شيء أكبر وهو الوطن، وأما شهداؤنا الذين فقدناهم فهم شهداء سيخلدهم التاريخ.