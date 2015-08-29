370 ألفـاً يستقـلـون قطـار المشاعـر في الحج

أكد رئيس لجنة تحصيل رسوم تذاكر قطار المشاعر المقدسة المهندس فريد محمد الغامدي ل"الرياض"، بأن عدد المشمولين بخدمات النقل عبر قطار المشاعر في موسم حج هذا العام هو 370 ألف حاج، مشيراً إلى اكتمال وجهوزية كل ما يتعلق بتذاكر الإركاب، وأنه جار انتظار وصول بيانات معلومات المطوفين والحجاج المستفيدين من خدمات القطار من قبل وزارة الحج للبدء في عملية تسليم التذاكر للمستفيدين من المطوفين.

وبين المهندس فريد الغامدي، وجود ثلاث فئات من التذاكر في موسم حج هذا العام، وهي فئة الحجاج المستفيدين من كامل خدمات قطار المشاعر وتبلغ قيمة تذكرتهم 250 ريالاً، وتذكرة فئة المشغلين وهم الموظفون العاملون في خدمة ضيوف الرحمن والذين يشترط عدم تأديتهم لمناسك الحج وقيمتها 50 ريالاً، وهي عبارة عن أسورة للمعصم باللون البرتقالي وتذكرة حجاج أيام التشريق التي تخدم الحجاج الراغبين في رمي الجمرات فقط، دون استخدام القطار في بقية تنقلاتهم وهي عبارة عن أسورة ذات لون أحمر تبلغ قيمتها 50 ريالاً.

وأشار رئيس لجنة تحصيل رسوم التذاكر، إلى أنه تم تخصيص ثلاثة ألوان تميز الحجاج المستخدمين لكل محطة من محطات القطار الثلاث، وهي اللون الأخضر لركاب المحطة الأولى واللون البنفسجي للمحطة الثانية واللون الأزرق للمحطة الثالثة.

ودعا المهندس فريد الغامدي عموم الحجاج المستخدمين لقطار المشاعر في موسم هذا العام، إلى الالتزام بما يرد في نشرات السلامة والتعليمات التي يتلقونها عبر وسائل الإعلام ومطوفيهم والتي تصدر من مختلف الجهات الحكومية، والبعد عن كل ما يمكن أن يتسبب في الزحام أو التدافع، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التذاكر وإبرازها قبل ركوب القطار.