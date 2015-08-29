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تحالف الجبهة الوطنية:لدينا 60مرشحا على الفردى والمنسحبون تراجعوا عن قرارهم

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تحالف الجبهة الوطنية:لدينا 60مرشحا على الفردى والمنسحبون تراجعوا عن قرارهم تحالف الجبهة الوطنية:لدينا 60مرشحا على الفردى والمنسحبون تراجعوا عن قرارهم
قال عماد الشهاوى، المتحدث الرسمى باسم تحالف الجبهة الوطنية، الذى يترأسه الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن التحالف جمع أسماء 60 مرشحا على المقاعد الفردى، ومن المقرر أن تحسم لجنة الانتخابات اختيارهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الشهاوى لـ"اليوم السابع"، أن هناك 3 كيانات تراجعوا عن الانسحاب من تحالف الجبهة المصرية، وهم أحزاب التجمع، والحزب الاشتراكى، وأمانة المرأة بالتحالف، لافتا إلى أن التحالف عقد اجتماعا مساء أمس برئاسة غنيم، ووضع خطة لنشر الدعاية الانتخابية للتحالف خلال الفترة المقبلة.

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