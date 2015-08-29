"البحوث الفلكية": "القمر السوبر" يضىء سماء القاهرة اليوم

أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية جديدة اليوم، هى ظاهرة السوبر قمر.

وأضاف "تادرس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يطلق على بدر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بدر عملاق أو القمر السوبر، حيث يكون القمر قريباً من نقطة الحضيض فى مداره حول الأرض، موضحا أن نقطة الحضيض هى منطقة فى مدار القمر تكون فيها المسافة بين الأرض والقمر أقل ما يمكن، حيث إنه فى هذه الحالة يظهر قرص القمر أكبر قليلا من قرصه فى الشهور العادية، لذلك نسميه القمر السوبر "أو القمر العملاق".

وأشار رئيس قسم الفلك إلى أن تأثره يظهر فى ظاهرة المد والجذر أقوى من تأثيره فى الأيام العادية، موضحا أن القمر كان سوبر فى يناير وفبراير ومارس 2015، لكنه كان فى حالة محاق لذلك لا يراه أحد، ولكن حينما يكون القمر سوبر وفى حالة البدر تشاهده كل دول العالم أثناء الليل كما فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2015، مشيرا إلى أنه سيكون بدرا عملاقا يوم 29 أغسطس، ويومى 28 سبتمبر و27 أكتوبر.